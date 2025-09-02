Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che legami più stretti tra Cina e Pakistan sono fondamentali per salvaguardare la pace e la stabilità regionale.

Secondo quanto riportato dall'agenzia statale Xinhua News, durante il suo incontro a Pechino con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, Xi ha sottolineato che Cina e Pakistan dovrebbero accelerare la costruzione di una comunità ancora più unita.

"La Cina è pronta a collaborare con il Pakistan per sviluppare versioni avanzate del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) e dell'Accordo di Libero Scambio Cina-Pakistan," ha affermato Xi, auspicando che il Pakistan adotti misure efficaci per garantire la sicurezza del personale, dei progetti e delle istituzioni cinesi presenti nel Paese.

Negli ultimi anni, gruppi terroristici banditi come l'Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA) hanno attaccato ingegneri cinesi impegnati nei progetti del CPEC. Il Pakistan accusa l'India di sostenere BLA, un'accusa che Nuova Delhi nega.

Il Pakistan ha dichiarato che il presidente Xi ha assicurato che Pechino continuerà a sostenere Islamabad in tutti i settori, mentre i due Paesi si preparano a lanciare la seconda fase del CPEC, un progetto multimiliardario, secondo una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro Sharif.

I due leader hanno inoltre discusso importanti sviluppi regionali e globali, concordando di mantenere una stretta cooperazione tra Pakistan e Cina in questo ambito.