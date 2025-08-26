La fotoreporter canadese Valerie Zink ha annunciato sulla sua pagina personale di Facebook le sue dimissioni dall'agenzia di stampa Reuters dopo otto anni come collaboratrice esterna, dichiarando di non poter più lavorare per un'agenzia che accusa di "giustificare e favorire" l'uccisione sistematica di giornalisti a Gaza da parte di Israele.

Zink, il cui lavoro è stato pubblicato da testate come il New York Times, Al Jazeera e altre testate in Nord America, Europa e Asia, ha affermato che la copertura di Reuters ha contribuito a creare le condizioni in cui 246 giornalisti sono stati uccisi dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza nell'ottobre 2023.

Ha citato il caso di Anas al-Sharif, il corrispondente di Al Jazeera vincitore del Premio Pulitzer, ucciso con il suo team a Gaza City il 10 agosto. "Reuters ha scelto di pubblicare l'affermazione completamente infondata di Israele secondo cui Al-Sharif era un operatore di Hamas – una delle innumerevoli menzogne che testate come Reuters hanno ripetuto e legittimato", ha scritto Zink.

Portare avanti la propaganda di Israele

Ha inoltre condannato la risposta di Reuters all'uccisione del proprio personale. Lunedì, il cameraman Hossam al-Masri è stato tra le 20 persone uccise in un attacco israeliano all'ospedale Nasser. Zink ha descritto l'episodio come un attacco "double tap" – un primo attacco su un sito civile seguito da un secondo colpo mirato a medici, soccorritori e giornalisti.

"I media occidentali sono direttamente responsabili di aver creato le condizioni in cui ciò può accadere", ha detto, citando la critica del giornalista Jeremy Scahill secondo cui "ogni grande testata – dal New York Times a Reuters – ha funzionato come un nastro trasportatore per la propaganda israeliana, sanitizzando crimini di guerra e disumanizzando le vittime."

Zink ha sostenuto che ripetendo le affermazioni dell'esercito israeliano senza verificarle, i media occidentali hanno "reso possibile l'uccisione di più giornalisti in due anni su una piccola striscia di terra rispetto a quanto avvenuto nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, in Corea, Vietnam, Afghanistan, Jugoslavia e Ucraina messe insieme."

Ha accusato Reuters di aver abbandonato al-Sharif anche dopo che aveva vinto un Premio Pulitzer per loro. "Non li ha spinti a difenderlo quando le forze israeliane lo hanno inserito in una lista di obiettivi … o quando ha chiesto protezione dopo che un portavoce israeliano lo aveva minacciato pubblicamente. Non li ha spinti a riportare onestamente la sua morte quando è stato braccato e ucciso settimane dopo", ha detto.

Zink ha dichiarato di non poter più indossare il tesserino stampa di Reuters senza "profonda vergogna e dolore."