L'inviato speciale degli Stati Uniti, Tom Barrack, ha esortato Israele a rispettare i propri obblighi nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano, avvertendo che ulteriori ritardi rischiano di compromettere i fragili progressi verso la stabilità.
“Penso che il governo libanese abbia fatto la sua parte. Hanno compiuto il primo passo. Ora ciò di cui abbiamo bisogno è che Israele rispetti quella stretta di mano reciproca,” ha dichiarato Barrack lunedì a Beirut, dopo un incontro con il presidente libanese Joseph Aoun.
La tregua, raggiunta a novembre dopo una devastante guerra tra Israele e Hezbollah, prevedeva che il Libano iniziasse il disarmo del gruppo e limitasse il possesso di armi alle forze statali.
In cambio, Israele era obbligato a ritirare completamente le sue truppe dal sud del Libano. Sebbene Beirut abbia avviato il processo di disarmo, Israele continua a mantenere un'occupazione militare in cinque avamposti di confine che considera strategici, nonostante una scadenza prorogata che è scaduta a febbraio.
La roadmap
Barrack, che ricopre anche il ruolo di ambasciatore statunitense in Turchia, è stato accompagnato nei colloqui dal vice inviato per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, e da altri funzionari statunitensi, secondo una dichiarazione della presidenza libanese.
Il suo viaggio segna la sua quarta visita in Libano da giugno, parte degli sforzi di Washington per consolidare il cessate il fuoco e promuovere una roadmap più ampia per la stabilità.
Questa roadmap—approvata dal Consiglio dei Ministri libanese all'inizio del mese—prevede l'attuazione dell'Accordo di Taif del 1989, la piena sovranità statale sul territorio libanese e l'autorità esclusiva delle istituzioni statali nelle decisioni di guerra e pace.
Ribadisce inoltre le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, inclusa la Risoluzione 1701, che ha posto fine al conflitto del 2006 tra Israele e Hezbollah.
Hezbollah rifiuta di consegnare le armi
Il piano ha incontrato una forte resistenza da parte di Hezbollah, che ha rifiutato di cedere il proprio arsenale. Il Primo Ministro Nawaf Salam ha accusato il gruppo di aver lanciato “una minaccia velata di guerra civile, che è completamente inaccettabile.”
Scontri transfrontalieri tra Israele e Hezbollah sono scoppiati nell'ottobre 2023, prima di degenerare in una guerra su vasta scala nel settembre 2024. Il conflitto ha causato oltre 4.000 morti, incluso il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, e circa 17.000 feriti.
Sebbene il cessate il fuoco abbia ridotto il peggio dei combattimenti, Israele ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani nel sud del Libano, sostenendo che i suoi attacchi mirano ad attività di Hezbollah.
La missione di Barrack mira a prevenire una ricaduta nella guerra, facendo pressione su entrambe le parti affinché rispettino l'accordo.