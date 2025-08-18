L'inviato speciale degli Stati Uniti, Tom Barrack, ha esortato Israele a rispettare i propri obblighi nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano, avvertendo che ulteriori ritardi rischiano di compromettere i fragili progressi verso la stabilità.

“Penso che il governo libanese abbia fatto la sua parte. Hanno compiuto il primo passo. Ora ciò di cui abbiamo bisogno è che Israele rispetti quella stretta di mano reciproca,” ha dichiarato Barrack lunedì a Beirut, dopo un incontro con il presidente libanese Joseph Aoun.

La tregua, raggiunta a novembre dopo una devastante guerra tra Israele e Hezbollah, prevedeva che il Libano iniziasse il disarmo del gruppo e limitasse il possesso di armi alle forze statali.

In cambio, Israele era obbligato a ritirare completamente le sue truppe dal sud del Libano. Sebbene Beirut abbia avviato il processo di disarmo, Israele continua a mantenere un'occupazione militare in cinque avamposti di confine che considera strategici, nonostante una scadenza prorogata che è scaduta a febbraio.

La roadmap

Barrack, che ricopre anche il ruolo di ambasciatore statunitense in Turchia, è stato accompagnato nei colloqui dal vice inviato per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, e da altri funzionari statunitensi, secondo una dichiarazione della presidenza libanese.

Il suo viaggio segna la sua quarta visita in Libano da giugno, parte degli sforzi di Washington per consolidare il cessate il fuoco e promuovere una roadmap più ampia per la stabilità.