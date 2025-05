L'elezione di Joseph Aoun a presidente del Libano e la sua nomina di Nawaf Salam a primo ministro segnano un indebolimento dell'influenza di Hezbollah, un segnale di cambiamento nella direzione politica del paese, considerando l'impatto a lungo termine che il gruppo armato sciita ha avuto sulla società e sulla politica del Libano.

Questi sviluppi avvengono in un momento in cui Hezbollah, sostenuto dall'Iran, sta affrontando una crisi esistenziale, dopo l'uccisione del suo storico leader Hassan Nasrallah da parte di Israele e una serie di attacchi devastanti che hanno preso di mira migliaia dei suoi membri.

L'elezione di Joseph Aoun

L'elezione di Aoun ha posto fine al vuoto di potere che durava dal 2022 a causa dello stallo in Parlamento, dimostrando che le principali figure politiche del paese sono disposte a rendere le regole più flessibili per un bene superiore.

Sebbene la Costituzione libanese non consenta a un comandante dell'esercito di diventare presidente, i circoli politici del paese non hanno messo in discussione l'idoneità di Aoun per questo incarico. Secondo Tuba Yıldız, esperta di storia libanese e delle sue fazioni religiose, questa situazione è stata accettata silenziosamente "per un bene superiore".

Il nuovo presidente, che dal 2017 guida le frammentate forze armate ufficiali del paese, intrattiene buoni rapporti non solo con le ex potenze coloniali del Libano, Stati Uniti e Francia, ma anche con l'Arabia Saudita.

Aoun, come i suoi predecessori, è un cristiano maronita, in conformità con il sistema politico libanese basato sulle fazioni. Tuttavia, secondo Yıldız, presenta differenze significative rispetto ai suoi predecessori.

Distanza da Hezbollah

Il fatto che Aoun mantenga le distanze da Hezbollah e dai suoi alleati lo distingue dai presidenti come il suo predecessore Michel Aoun, che aveva legami profondi sia con il gruppo sciita sia con il deposto regime siriano di Bashar al-Assad. Vale la pena notare che, nonostante il cognome in comune, Joseph Aoun e Michel Aoun non sono imparentati.

Secondo Yıldız, la caduta del regime di Assad, fedele alleato di Iran e Hezbollah, ha avuto un impatto significativo sulla nomina del comandante dell’esercito a questa alta carica.

“La maggior parte dei presidenti eletti in Libano dopo la guerra civile sono stati scelti con l’approvazione della Siria sotto il regime baathista”, dichiara Yıldız in un'intervista a TRT World.

Politica Settaria e il Ruolo di Nawaf Salam

Uno dei principali esponenti maroniti sostenuti da Hezbollah, Suleiman Franjieh, si è ritirato dalla candidatura all'ultimo momento, dichiarando il suo sostegno a Joseph Aoun.

Secondo Yıldız, questo evento mette in evidenza il declino dell'influenza di Hezbollah nelle elezioni presidenziali. Yıldız afferma che i deputati sostenuti da Hezbollah non hanno partecipato al primo turno delle elezioni per mostrare che Aoun aveva bisogno del sostegno dei loro gruppi, ma che hanno votato per Aoun nel secondo turno.

"Hezbollah ha capito che i suoi sforzi per impedire l'elezione di Joseph Aoun non avrebbero avuto successo a causa delle realtà politiche," aggiunge Yıldız.

Anche l'analista politico di origine iraniano-canadese Goncheh Tazmini interpreta l'elezione di Aoun come un segnale del "declino dell'influenza" dell'Asse della Resistenza guidato dall'Iran.

Hezbollah, il deposto regime siriano di Assad, i gruppi sciiti in Iraq, gli Houthi in Yemen e Hamas fanno parte di questo fronte di resistenza.

"Questo gruppo, che ha dominato la politica libanese per oltre vent’anni, ha subito gravi perdite nel conflitto di 14 mesi con Israele: la morte di figure di alto livello e l’indebolimento dell'alleato Assad, che facilitava i trasferimenti di armi iraniane", afferma Tazmini a TRT World.

Politica delle divisioni settarie

Sebbene Aoun non abbia una vera esperienza politica, Yıldız ritiene che questa possa essere un vantaggio sia per lui che per il Paese, poiché non è legato a nessun gruppo parlamentare, da tempo diviso lungo linee settarie.

Tuttavia, Yıldız avverte che, data la "struttura settaria istituzionalizzata" del Libano, sarà difficile intraprendere passi significativi in ambito economico e militare, come lo smantellamento della presenza militare di Hezbollah.

Nonostante abbia poco più di cinque milioni di abitanti, il Libano ospita ampie comunità cristiane, musulmane sunnite e sciite, oltre a gruppi etno-religiosi come i drusi. Il sistema politico del Paese si basa su partiti che rappresentano queste comunità religiose piuttosto che su partiti nazionali.

In Libano, il presidente è sempre un maronita, il primo ministro un musulmano sunnita e il presidente del parlamento un musulmano sciita. Anche il parlamento riflette questa divisione settaria, con fazioni allineate a diverse potenze straniere.

In generale, mentre l'Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo hanno tradizionalmente esercitato una forte influenza sui gruppi sunniti in Libano, l'Iran sostiene le fazioni sciite del Paese. I gruppi cristiani, invece, mantengono legami radicati con le potenze occidentali.

Tuttavia, la complessa struttura politica del Libano ha dato luogo, nel tempo, anche ad alleanze inaspettate. Ad esempio, l'ex presidente Michel Aoun ha sviluppato un rapporto di collaborazione con l'Iran, un Paese a maggioranza sciita, mentre l'attuale presidente gode di buone relazioni con l'Arabia Saudita.

Tazmini sottolinea che Aoun si trova ad affrontare "grandi difficoltà" nel contesto politico attuale.

Nonostante sia allineato agli interessi regionali di Stati Uniti e Arabia Saudita, il suo mandato include l’arduo compito di formare un nuovo governo all’interno del complesso sistema di condivisione del potere basato sulle divisioni settarie del Libano.

“Invertire il crollo economico che dura da sei anni, combattere le profonde divisioni politiche e la bassa fiducia pubblica sarà un'impresa estremamente difficile", aggiunge Tazmini.

Il Nuovo Primo Ministro Popolare

Nonostante la complessa struttura politica del Libano, il candidato premier Nawaf Salam è riconosciuto a livello sia locale che internazionale per la sua competenza e il suo impegno per la giustizia. Salam è stato presidente della Corte Internazionale di Giustizia, recentemente sotto i riflettori per le sue decisioni riguardanti gli attacchi israeliani a Gaza.

Secondo Yıldız, Salam era già candidato alla carica di primo ministro nel 2022, ma in quel periodo prevalse Mikati a causa dell’influenza di Hezbollah.

Grazie alla sua esperienza diplomatica, potrebbe essere in grado di superare le crisi politiche in un Paese da decenni segnato da forti ingerenze esterne. Salam ha sottolineato il monopolio statale sul possesso delle armi e ha promesso di estendere l’autorità del governo su tutto il territorio libanese, impegnandosi a implementare pienamente la Risoluzione 1701 dell’ONU, che prevede il ritiro di Hezbollah dal sud del Libano.