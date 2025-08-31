MONDO
Il presidente indonesiano Prabowo annulla la sua visita in Cina a causa di proteste violente
Il presidente Prabowo Subianto rinvia la sua visita in Cina per guidare la risposta ai disordini nazionali dopo che un veicolo della polizia ha investito mortalmente un motociclista.
Almeno tre persone sono morte in violente proteste in Indonesia. / AP
31 agosto 2025

Secondo quanto riportato dai media locali, il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha annullato il suo viaggio programmato in Cina a causa delle proteste in corso in diverse città indonesiane.

Il portavoce della Presidenza Prasetyo Hadi ha annunciato sabato che Prabowo desidera rimanere in Indonesia per monitorare le proteste a livello nazionale, secondo quanto riferito da Antara News.

Prabowo era stato invitato dal Presidente cinese Xi Jinping a partecipare alla Parata del Giorno della Vittoria a Pechino il 3 settembre 2025, in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

"Il presidente desidera osservare direttamente la situazione, guidare e cercare la migliore soluzione per i disordini. Pertanto, il presidente Prabowo Subianto si è umilmente scusato con il governo cinese per non poter accettare l'invito", ha dichiarato Prasetyo.

Almeno tre persone sono morte durante le violente proteste in Indonesia sabato, dopo che manifestanti arrabbiati hanno incendiato diversi edifici governativi nella capitale Giacarta, in seguito alla morte di un motociclista investito da un veicolo della polizia.

I manifestanti hanno attaccato posti di polizia e dato fuoco al quartier generale della polizia cittadina, distruggendo decine di veicoli, rompendo finestre, demolendo posti di guardia e ferendo agenti con pietre e cocktail Molotov.

"Un totale di otto persone sono state evacuate dalla squadra di soccorso dopo l'incendio dell'Ufficio DPRD della città di Makassar, tre delle quali sono state dichiarate morte, probabilmente intrappolate all'interno dell'edificio quando è scoppiato l'incendio", ha dichiarato un funzionario locale della gestione delle emergenze.

Le scuse sono state presentate

I disordini sono stati scatenati dalla morte di Affan Kurniawan, un motociclista di 21 anni, investito giovedì da un veicolo blindato della polizia.

Affan stava completando un ordine di consegna di cibo quando è rimasto coinvolto negli scontri, che seguivano giorni di manifestazioni violente.

Migliaia di motociclisti, insieme ad attivisti per i diritti umani e politici, hanno partecipato al suo funerale venerdì.

Prabowo venerdì ha espresso rammarico per l'incidente e ha ordinato un'indagine sull'ufficiale di polizia che ha investito mortalmente Affan con un veicolo blindato.

Ha dichiarato che gli ufficiali coinvolti devono essere ritenuti responsabili, aggiungendo di essere scioccato e deluso dalle azioni eccessive dell'ufficiale.

Anche il capo della polizia indonesiana, il generale Listyo Sigit Prabowo, ha presentato le sue scuse alla famiglia della vittima e al pubblico, assicurando che l'incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.

