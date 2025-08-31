Secondo quanto riportato dai media locali, il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha annullato il suo viaggio programmato in Cina a causa delle proteste in corso in diverse città indonesiane.

Il portavoce della Presidenza Prasetyo Hadi ha annunciato sabato che Prabowo desidera rimanere in Indonesia per monitorare le proteste a livello nazionale, secondo quanto riferito da Antara News.

Prabowo era stato invitato dal Presidente cinese Xi Jinping a partecipare alla Parata del Giorno della Vittoria a Pechino il 3 settembre 2025, in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

"Il presidente desidera osservare direttamente la situazione, guidare e cercare la migliore soluzione per i disordini. Pertanto, il presidente Prabowo Subianto si è umilmente scusato con il governo cinese per non poter accettare l'invito", ha dichiarato Prasetyo.

Almeno tre persone sono morte durante le violente proteste in Indonesia sabato, dopo che manifestanti arrabbiati hanno incendiato diversi edifici governativi nella capitale Giacarta, in seguito alla morte di un motociclista investito da un veicolo della polizia.

I manifestanti hanno attaccato posti di polizia e dato fuoco al quartier generale della polizia cittadina, distruggendo decine di veicoli, rompendo finestre, demolendo posti di guardia e ferendo agenti con pietre e cocktail Molotov.

"Un totale di otto persone sono state evacuate dalla squadra di soccorso dopo l'incendio dell'Ufficio DPRD della città di Makassar, tre delle quali sono state dichiarate morte, probabilmente intrappolate all'interno dell'edificio quando è scoppiato l'incendio", ha dichiarato un funzionario locale della gestione delle emergenze.