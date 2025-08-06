La Russia ha confermato che un gruppo di suoi diplomatici è stato attaccato da coloni israeliani illegali nei territori palestinesi occupati.

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato martedì che un veicolo di servizio del suo ufficio diretto verso l'Amministrazione Nazionale Palestinese, con targhe diplomatiche e a bordo dipendenti accreditati dal Ministero degli Esteri israeliano, è stato attaccato il 30 luglio da un gruppo di coloni nella zona vicino all'insediamento illegale israeliano di Giv'at Asaf, nei pressi di Gerusalemme.

“L'auto ha subito danni meccanici. Questo attacco è stato accompagnato da minacce verbali contro i diplomatici russi,” ha dichiarato il Ministero.

Il Ministero ha sottolineato che è “particolarmente inquietante e inaccettabile” che l'episodio sia avvenuto con la complicità del personale militare israeliano presente sul posto, che “non ha nemmeno tentato di impedire le azioni aggressive degli aggressori.”