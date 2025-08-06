MONDO
Russia afferma che coloni israeliani hanno attaccato i suoi diplomatici a Gerusalemme
Il Ministero degli Esteri russo afferma che l'attacco è avvenuto con l'acquiescenza del personale militare israeliano presente sul posto, che non ha cercato di impedire l'aggressione.
Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova says the embassy submitted an official demarche to Israeli authorities. / Reuters
19 ore fa

La Russia ha confermato che un gruppo di suoi diplomatici è stato attaccato da coloni israeliani illegali nei territori palestinesi occupati.

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato martedì che un veicolo di servizio del suo ufficio diretto verso l'Amministrazione Nazionale Palestinese, con targhe diplomatiche e a bordo dipendenti accreditati dal Ministero degli Esteri israeliano, è stato attaccato il 30 luglio da un gruppo di coloni nella zona vicino all'insediamento illegale israeliano di Giv'at Asaf, nei pressi di Gerusalemme.

“L'auto ha subito danni meccanici. Questo attacco è stato accompagnato da minacce verbali contro i diplomatici russi,” ha dichiarato il Ministero.

Il Ministero ha sottolineato che è “particolarmente inquietante e inaccettabile” che l'episodio sia avvenuto con la complicità del personale militare israeliano presente sul posto, che “non ha nemmeno tentato di impedire le azioni aggressive degli aggressori.”

“Consideriamo questo incidente una grave violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, che, tra le altre cose, obbliga lo Stato ospitante a garantire il rispetto del principio di inviolabilità della proprietà delle missioni straniere e a trattare i diplomatici stranieri con il dovuto rispetto, adottando tutte le misure appropriate per prevenire attacchi alla loro persona, libertà o dignità,” ha aggiunto il Ministero.

Il Ministero ha evidenziato che un corrispondente atto di protesta è stato presentato alle autorità israeliane dall'Ambasciata russa a Tel Aviv.

“Speriamo che la parte israeliana tragga le opportune conclusioni da questa situazione,” ha dichiarato.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato che l'ambasciata a Tel Aviv ha presentato un'azione ufficiale alle autorità israeliane.

