Gli Stati Uniti dovrebbero promuovere il commercio libero ed equo a livello globale, specialmente con partner chiave come la Türkiyr, dove esistono numerose opportunità di collaborazione, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Denver, capitale dello stato del Colorado, durante una visita a Istanbul per un evento commerciale.

Le opportunità tra il Colorado e la Türkiye, in particolare Istanbul, sono enormi, ha affermato J. J. Ament, presidente e CEO della Camera, in un'intervista all'agenzia Anadolu.

La Denver Metro Chamber of Commerce è la più grande organizzazione imprenditoriale del Colorado e rappresenta la voce principale della comunità imprenditoriale della regione da oltre 150 anni.

"Dobbiamo assicurarci che le barriere siano minime, in modo che ci sia un libero flusso di commercio e investimenti tra le nostre comunità," ha sottolineato.

Parlando a un incontro a Istanbul del Consiglio per le Relazioni Economiche Estere (DEIK) e del Consiglio Imprenditoriale Türkiye-USA (TAIK), ha evidenziato che ci sono molte opportunità per i due paesi di collaborare e che Denver rappresenta una posizione geografica strategica per gli investitori turchi interessati agli Stati Uniti.

Consiglio Imprenditoriale Türkiye-USA

Lo stato del Colorado, la città di Denver e la Camera lavoreranno con le aziende turche per garantire che possano usufruire di tutti gli incentivi disponibili, ha assicurato.

"Ci sono molte opportunità per il nostro settore privato e pubblico di collaborare per garantire che ogni investimento turco abbia successo," ha aggiunto.

Ha spiegato che l'affiliazione a una camera di commercio negli Stati Uniti è fondamentale per il successo nel sistema americano, poiché aiuta le imprese con politiche fiscali e regolamentari.

"La camera di commercio svolge il ruolo di intermediario tra il settore privato e quello pubblico, assicurandosi che le imprese abbiano ciò di cui hanno bisogno dal settore pubblico e che quest'ultimo sia allineato per garantire il successo delle imprese," ha detto.

Obiettivo di 100 miliardi di dollari

Murat Ozyegin, presidente del Consiglio Imprenditoriale Türkiye-USA, ha dichiarato che sta lavorando a stretto contatto con lo stato del Colorado, Denver e altre città per aumentare la profondità degli investimenti e del commercio tra i due paesi e le città.

"L'obiettivo qui è che le aziende di Denver valutino il loro potenziale per creare partner commerciali o effettuare diversi investimenti in Türkiye," ha detto riguardo all'evento di Istanbul, tenutosi giovedì.

Ha sottolineato che anche le aziende turche dovrebbero esplorare opportunità di investimento negli Stati Uniti, in particolare a Denver.

Ozyegin ha spiegato che gli stati americani ospitano commercio e industria in molti settori diversi e che il consiglio ha istituito sette diversi comitati statali negli Stati Uniti.

Ogni stato ha aree di interesse diverse all'interno del proprio quadro, ha aggiunto, sottolineando: "Una delle peculiarità di Denver è che Turkish Airlines ha recentemente lanciato voli diretti da Istanbul a Denver.

"Ovviamente, questo è estremamente prezioso per i nostri imprenditori e per i loro imprenditori per raggiungere Istanbul in modo molto più rapido e pratico."

Ha sottolineato che il volume commerciale tra Türkiye e Stati Uniti continua a crescere rapidamente. I due paesi commerciano beni per un valore di 32,5 miliardi di dollari e, includendo i servizi, il volume commerciale sale a 45-46 miliardi di dollari, ha detto.

Ha aggiunto: "Abbiamo un obiettivo di 100 miliardi di dollari, concordato tra il nostro Presidente Recep Tayyip Erdogan e l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2019 (durante il suo primo mandato) e fissato come obiettivo futuro.

"TAIK ha anche un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente al commercio bilaterale per raggiungere i 100 miliardi di dollari."

Questo gruppo di lavoro valuta le aree di opportunità, ha detto. TAIK ha pubblicato un rapporto con una società di consulenza internazionale nel 2013 e nel 2019 identificando le aree in cui ci sono opportunità di crescita per raggiungere il livello di 100 miliardi di dollari.

Tariffe

Sulle tariffe annunciate da Trump ad aprile, Ozyegin ha osservato che gli Stati Uniti hanno sospeso tariffe aggiuntive per tutti i partner commerciali eccetto la Cina per 90 giorni.

"Dopo che i negoziati bilaterali tra i paesi e gli Stati Uniti saranno conclusi, intensificheremo nuovamente i nostri sforzi per rilanciare questo rapporto, poiché mancano 60 giorni alla fine di questo periodo di 90 giorni, e prenderemo ulteriori passi sicuri verso il nostro obiettivo di 100 miliardi di dollari," ha detto.

Il deficit commerciale tra i due paesi è di circa 500 milioni di dollari, il che non dovrebbe preoccupare nessuna delle due parti, ha aggiunto Ozyegin.

Ha detto: "Quando guardiamo ai partner commerciali esteri di Türkiye e Stati Uniti, la Turchia è un paese in grado di stabilire una cooperazione molto più stretta in questo senso e non ha bisogno di imporre barriere tariffarie maggiori tra di loro.

"Speriamo che con l'aumento reciproco degli investimenti a lungo termine, Türkiye e Stati Uniti raggiungano il volume commerciale di 100 miliardi di dollari."