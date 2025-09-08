BUSINESS AND TECHNOLOGY
3 min di lettura
Tagli ai cavi nel Mar Rosso paralizzano l'accesso a Internet in Asia e Medio Oriente
Asia e Medio Oriente registrano una connettività rallentata a causa di interruzioni nei cavi del Mar Rosso durante le tensioni regionali in corso.
Problemi di connettività internet colpiscono India, Pakistan e altri paesi. [Foto di archivio] / AP
8 settembre 2025

Tagli ai cavi sottomarini nel Mar Rosso hanno interrotto l'accesso a Internet in alcune parti dell'Asia e del Medio Oriente, secondo gli esperti, anche se non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l'incidente.

Ci sono preoccupazioni riguardo alla possibilità che i cavi siano stati presi di mira in una campagna nel Mar Rosso da parte degli Houthi, che il gruppo descrive come un tentativo di fare pressione su Israele affinché ponga fine alla sua guerra genocida a Gaza.

Tuttavia, gli Houthi hanno negato in passato di aver attaccato le linee.

Microsoft ha annunciato tramite un sito web di stato che il Medio Oriente “potrebbe sperimentare una maggiore latenza a causa di tagli ai cavi sottomarini nel Mar Rosso.”

L'azienda con sede a Redmond, Washington, non ha fornito ulteriori dettagli immediati, sebbene abbia affermato che il traffico Internet che non passa attraverso il Medio Oriente “non è interessato.”

NetBlocks, che monitora l'accesso a Internet, ha dichiarato che “una serie di interruzioni ai cavi sottomarini nel Mar Rosso ha degradato la connettività Internet in diversi paesi,” tra cui India e Pakistan.

Ha attribuito la responsabilità a “guasti che interessano i sistemi di cavi SMW4 e IMEWE vicino a Gedda, in Arabia Saudita.”

Il cavo Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 è gestito da Tata Communications, parte del conglomerato indiano. Il cavo India-Middle East-Western Europe è gestito da un altro consorzio supervisionato da Alcatel-Lucent.

Entrambe le aziende non hanno ancora risposto alle richieste di chiarimenti.

L'Arabia Saudita non ha riconosciuto immediatamente l'interruzione, e le autorità non hanno risposto a una richiesta di commento.

Negli Emirati Arabi Uniti, dove si trovano Dubai e Abu Dhabi, gli utenti Internet delle reti statali Du ed Etisalat si sono lamentati di velocità di connessione più lente.

Il governo non ha riconosciuto immediatamente l'interruzione.

I tagli ai cavi avvengono mentre gli Houthi dello Yemen rimangono coinvolti in una serie di attacchi contro Israele a causa della guerra di 23 mesi di Tel Aviv a Gaza.

Israele ha risposto con attacchi aerei, tra cui uno che ha ucciso alti leader del gruppo.

All'inizio del 2024, il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale in esilio ha affermato che gli Houthi pianificavano di attaccare i cavi sottomarini nel Mar Rosso.

Diversi cavi sono stati tagliati, ma gli Houthi hanno negato di esserne responsabili.

Domenica mattina, il canale satellitare al Masirah degli Houthi ha riconosciuto che i tagli erano avvenuti.

Da novembre 2023 a dicembre 2024, gli Houthi hanno preso di mira più di 100 navi con missili e droni.

Nella loro campagna fino ad ora, gli Houthi hanno affondato quattro navi e ucciso almeno otto marinai.

Gli Houthi hanno interrotto i loro attacchi durante una breve tregua nella guerra.

Successivamente sono diventati il bersaglio di una campagna intensa di attacchi aerei durata settimane, ordinata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima che dichiarasse di aver raggiunto una tregua con il gruppo.

Gli Houthi hanno affondato due navi a luglio, uccidendo almeno quattro persone a bordo, con altre che si ritiene siano state prese in ostaggio dal gruppo.

