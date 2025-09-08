Tagli ai cavi sottomarini nel Mar Rosso hanno interrotto l'accesso a Internet in alcune parti dell'Asia e del Medio Oriente, secondo gli esperti, anche se non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l'incidente.

Ci sono preoccupazioni riguardo alla possibilità che i cavi siano stati presi di mira in una campagna nel Mar Rosso da parte degli Houthi, che il gruppo descrive come un tentativo di fare pressione su Israele affinché ponga fine alla sua guerra genocida a Gaza.

Tuttavia, gli Houthi hanno negato in passato di aver attaccato le linee.

Microsoft ha annunciato tramite un sito web di stato che il Medio Oriente “potrebbe sperimentare una maggiore latenza a causa di tagli ai cavi sottomarini nel Mar Rosso.”

L'azienda con sede a Redmond, Washington, non ha fornito ulteriori dettagli immediati, sebbene abbia affermato che il traffico Internet che non passa attraverso il Medio Oriente “non è interessato.”

NetBlocks, che monitora l'accesso a Internet, ha dichiarato che “una serie di interruzioni ai cavi sottomarini nel Mar Rosso ha degradato la connettività Internet in diversi paesi,” tra cui India e Pakistan.

Ha attribuito la responsabilità a “guasti che interessano i sistemi di cavi SMW4 e IMEWE vicino a Gedda, in Arabia Saudita.”

Il cavo Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 è gestito da Tata Communications, parte del conglomerato indiano. Il cavo India-Middle East-Western Europe è gestito da un altro consorzio supervisionato da Alcatel-Lucent.

Entrambe le aziende non hanno ancora risposto alle richieste di chiarimenti.

L'Arabia Saudita non ha riconosciuto immediatamente l'interruzione, e le autorità non hanno risposto a una richiesta di commento.

Negli Emirati Arabi Uniti, dove si trovano Dubai e Abu Dhabi, gli utenti Internet delle reti statali Du ed Etisalat si sono lamentati di velocità di connessione più lente.

Il governo non ha riconosciuto immediatamente l'interruzione.