Almeno 25 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite quando un autobus passeggeri si è ribaltato vicino alla capitale Kabul, hanno riferito le autorità mercoledì.
Abdul Mateen Qani, portavoce del Ministero dell'Interno, ha dichiarato che l'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio di Arghandi a Kabul nella tarda serata di martedì, secondo quanto riportato da Tolo News.
Ha aggiunto che l'autobus è uscito di strada e si è ribaltato a causa della negligenza del conducente.
Il portavoce capo dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato ad Anadolu che in totale 44 persone sono rimaste uccise o ferite nell'incidente.
La scorsa settimana, 79 persone, tra cui 19 bambini, sono morte quando un autobus che trasportava migranti rimpatriati dall'Iran si è scontrato con un camion e una motocicletta, prendendo fuoco sull'autostrada Herat-Islam Qala nella provincia di Herat.
Gli incidenti stradali mortali rimangono una tragedia comune in Afghanistan, dove la scarsa infrastruttura stradale e la guida imprudente spesso causano vittime.