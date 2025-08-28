MONDO
1 min di lettura
Incidente mortale di autobus vicino a Kabul, Afghanistan
Almeno 25 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite quando un autobus passeggeri si è ribaltato vicino all'incrocio di Arghandi a Kabul, secondo quanto riferito dalle autorità.
Incidente mortale di autobus vicino a Kabul, Afghanistan
Gli incidenti stradali mortali restano una tragica realtà comune in Afghanistan. / AA
28 agosto 2025

Almeno 25 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite quando un autobus passeggeri si è ribaltato vicino alla capitale Kabul, hanno riferito le autorità mercoledì.

Abdul Mateen Qani, portavoce del Ministero dell'Interno, ha dichiarato che l'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio di Arghandi a Kabul nella tarda serata di martedì, secondo quanto riportato da Tolo News.

Ha aggiunto che l'autobus è uscito di strada e si è ribaltato a causa della negligenza del conducente.

Suggerito

Il portavoce capo dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato ad Anadolu che in totale 44 persone sono rimaste uccise o ferite nell'incidente.

La scorsa settimana, 79 persone, tra cui 19 bambini, sono morte quando un autobus che trasportava migranti rimpatriati dall'Iran si è scontrato con un camion e una motocicletta, prendendo fuoco sull'autostrada Herat-Islam Qala nella provincia di Herat.

Gli incidenti stradali mortali rimangono una tragedia comune in Afghanistan, dove la scarsa infrastruttura stradale e la guida imprudente spesso causano vittime.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us