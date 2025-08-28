Almeno 25 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite quando un autobus passeggeri si è ribaltato vicino alla capitale Kabul, hanno riferito le autorità mercoledì.

Abdul Mateen Qani, portavoce del Ministero dell'Interno, ha dichiarato che l'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio di Arghandi a Kabul nella tarda serata di martedì, secondo quanto riportato da Tolo News.

Ha aggiunto che l'autobus è uscito di strada e si è ribaltato a causa della negligenza del conducente.