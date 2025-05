Mentre l'amministrazione Biden si avvicina alla fine del suo mandato e l'agenda globale è dominata da crisi come i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, sembra che le sfide in altre regioni, in particolare nel Caucaso meridionale, vengano messe in secondo piano.

All'inizio di ottobre, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha lanciato un duro avvertimento all'Armenia e ai Paesi occidentali riguardo ai tentativi di armare Yerevan in questo momento storico cruciale.

Aliyev ha fatto un discorso in occasione di un evento nella città di Cəbrayıl, recentemente ricostruita dopo la liberazione e la distruzione del 2020, rivolgendosi agli ex sfollati che sono potuti tornare nelle loro case.

Durante l'evento, il presidente Aliyev ha messo in discussione le motivazioni dei Paesi occidentali che forniscono armamenti all'Armenia, chiedendosi se l'Azerbaigian dovesse restare passivo o attendere che i nuovi edifici venissero nuovamente distrutti proprio con quelle armi.

Ha inoltre evidenziato che l'Azerbaigian prenderà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e lo sviluppo futuro del Paese. "Da una parte parlano di pace dicendo le bugie e dall'altra parte stanno portando avanti una grande militarizzazione", ha affermato Aliyev.

A settembre, un consigliere presidenziale ha proposto che all'Armenia dovrebbero essere imposte restrizioni alle forze armate, analoghe a quelle applicate all'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Ha motivato questa proposta sottolineando che l'Armenia è tra i pochi Paesi che, nel sistema internazionale post-bellico, hanno tentato di annettere con la forza territori di stati confinanti.

Queste dichiarazioni, insieme ad altre affermazioni di funzionari azerbaigiani, contraddicono e oscurano il cauto ottimismo recentemente espresso da Azerbaigian e Armenia nei negoziati di pace. Tuttavia, questi messaggi meritano una riflessione più approfondita e obiettiva.

Le fragili speranze di una soluzione pacifica sono messe a rischio dalla lentezza dei negoziati e dal crescente riarmo dell'Armenia. Mentre i media azerbaigiani riferiscono frequentemente di forniture di armi destinate a Yerevan, numerosi esperti in Azerbaigian ritengono che l'Armenia stia deliberatamente rallentando i negoziati per guadagnare tempo, potenziare il proprio arsenale e perseguire possibili mire revansciste.

Ci sono anche altre contraddizioni. Mentre l'Armenia sostiene che la spesa militare dell'Azerbaigian abbia raggiunto il 14-15% del PIL, Yerevan stessa ha incrementato il proprio budget militare del 46% rispetto all'anno precedente, intensificando ulteriormente gli sforzi di riarmo.

In uno scenario geopolitico complesso, l'Armenia dimostra una notevole capacità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento militare, stringendo accordi con potenze tradizionalmente rivali tra loro.

Il paese caucasico ha consolidato partnership significative con nazioni occidentali: la Francia ha fornito gli avanzati obici Caesar, mentre gli Stati Uniti hanno esteso il proprio supporto attraverso vari programmi di assistenza militare. Parallelamente, secondo quanto riportato da Iran International, Erevan ha siglato nel luglio scorso un sostanziale accordo con Teheran per forniture militari del valore di 500 milioni di dollari.

La posizione strategica dell'Armenia si riflette anche nel suo ruolo all'interno dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), che le permette di mantenere attivi i canali di approvvigionamento militare con la Russia, con particolare focus su equipaggiamenti offensivi.

L'Azerbaigian sferra il primo colpo?

Mentre l'Armenia intensifica il suo provocatorio approvvigionamento di armi, l'Azerbaigian potrebbe essere incline a un attacco preventivo. James Warlick, che ha ricoperto il ruolo di co-presidente americano del Gruppo di Minsk dell'OSCE, ha espresso preoccupazione riguardo alle forniture militari francesi all'Armenia, sottolineando come queste potrebbero compromettere il delicato processo di pace tra Erevan e Baku, proprio quando le parti sembravano prossime a un accordo. Secondo Warlick, sarebbe stato più prudente posticipare qualsiasi trasferimento di armamenti fino alla formalizzazione di un trattato di pace.

Mentre il concetto di "guerra preventiva" è stato in parte distorto quando fu introdotto nella politica di sicurezza nazionale statunitense dall'amministrazione Bush prima delle invasioni di Iraq e Afghanistan, esso va distinto dalla "guerra premonitrice".

La differenza chiave sta nella tempistica: la guerra preventiva affronta minacce imminenti, mentre la guerra premonitrice mira a contrastare minacce potenziali a lungo termine. Questa distinzione è fondamentale, poiché molti ancora confondono i due concetti.

La guerra preventiva è generalmente considerata una "guerra di necessità" basata su prove credibili di una minaccia immediata ed è giustificata dal diritto internazionale, in particolare dall'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Al contrario, la guerra premonitrice è vista come una "guerra di scelta", guidata da calcoli strategici piuttosto che da precedenti legali, e viene spesso equiparata ad un'aggressione illegittima dagli studiosi contemporanei.

Alla luce della corsa agli armamenti dell'Armenia e in assenza di un accordo di pace, qualsiasi azione militare dell'Azerbaigian sarebbe di natura preventiva piuttosto che premonitrice.

Questa posizione è ulteriormente avvalorata dalla precedente occupazione armena dei territori azerbaigiani internazionalmente riconosciuti per 30 anni, terminata solo a causa della sconfitta di Erevan nella guerra del 2020, non per un ritiro volontario.

Pertanto, secondo il diritto internazionale, la Seconda Guerra del Karabakh è stata un atto di legittima difesa in linea con l'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Dopo la guerra del 2020, il Presidente Aliyev ha avvertito in più occasioni che se l'Azerbaigian avesse percepito minacce dall'Armenia, avrebbe agito per eliminarle "ovunque sul territorio armeno".

Tuttavia, ha anche sottolineato che l'Azerbaigian "non ha piani di invadere l'Armenia" e ha assicurato che "non ci sarà una terza guerra".

Un nuovo capitolo

Gli attacchi preventivi su obiettivi militari legittimi potrebbero segnare un nuovo capitolo nel lungo conflitto tra Azerbaigian e Armenia.

In precedenza, tutte le operazioni militari si sono svolte all'interno dei territori internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian, con tutte le devastazioni e le tragedie associate.

Tuttavia, futuri scontri potrebbero verificarsi sul suolo armeno. Durante la guerra del 2020, l'esercito azerbaigiano ha deliberatamente evitato di entrare nei territori riconosciuti dell'Armenia, limitando le sue operazioni strettamente entro i confini dell'Azerbaigian.

Inoltre, si è astenuto dall'entrare nelle aree del Karabakh dove gli armeni erano densamente popolati e ha accettato il dispiegamento di peacekeepers russi per proteggere i civili.

Nonostante avesse la capacità militare di avanzare ulteriormente, l'Azerbaigian ha scelto di evitare queste aree per prevenire vittime civili.

Durante la guerra del 2020, le operazioni azerbaigiane si sono concentrate solo sui territori dove storicamente gli azerbaigiani erano la maggioranza.

L'unico attacco all'interno del territorio riconosciuto dell'Armenia è stato contro un obiettivo militare lontano dalle aree civili. Il 14 ottobre 2020, l'Azerbaigian ha distrutto un sistema missilistico in Armenia che era stato utilizzato per colpire civili azerbaigiani.

Questo attacco è stato di natura "preventiva", poiché il sistema missilistico aveva già lanciato molteplici attacchi contro città lontane dalla zona del conflitto, come Ganja, Barda e Qarayusufli, causando numerose vittime civili, ed era pronto a sferrare nuovi attacchi prima della sua distruzione.

Questi attacchi includevano l'uso di munizioni a grappolo internazionalmente vietate e missili SCUD-B.

Human Rights Watch ha successivamente confermato che le forze armene avevano condotto attacchi indiscriminati contro civili azerbaigiani durante il conflitto.

Facendo affidamento sulla protezione del CSTO, l'Armenia credeva che i suoi attacchi contro aree residenziali lontane dalla zona del conflitto sarebbero rimasti impuniti, presumendo che l'Azerbaigian non sarebbe stato in grado di reagire o che qualsiasi risposta avrebbe potuto provocare l'intervento russo a protezione del suo alleato.

Ora, con la sua continua militarizzazione, sembra che l'Armenia stia cercando di assicurarsi il sostegno occidentale, potenzialmente creando i presupposti per uno scontro tra l'Azerbaigian e l'Occidente.

Dopo la Seconda Guerra del Karabakh, l'unica azione preventiva intrapresa dall'Azerbaigian all'interno del territorio riconosciuto dell'Armenia si è verificata il 12 settembre 2022.

In quell'occasione, le truppe azere hanno distrutto infrastrutture militari armene situate in profondità nel territorio armeno, senza causare vittime civili, per un valore stimato di oltre 1 miliardo di dollari, utilizzando armi a guida di precisione.

All'epoca, queste infrastrutture rappresentavano una minaccia imminente per le vulnerabili e appena liberate regioni di Kalbajar e Lachin, in Azerbaigian.

Le principali preoccupazioni dell'Azerbaigian sono di duplice natura: il riarmo dell'Armenia con il sostegno di Francia, India, Iran e Stati Uniti e la crescente ondata di sentimenti revanscisti nel paese.

Le autorità e i media azeri hanno alzato la voce per mettere in guardia sia la società armena che i sostenitori stranieri dell'Armenia.

A causa della profonda sfiducia reciproca, l'Azerbaigian ha avanzato due richieste fondamentali per ottenere garanzie sul fatto che l'Armenia non abbia un'agenda nascosta riguardo al Karabakh. In primo luogo, l'Armenia dovrebbe rimuovere dalla sua Costituzione la clausola sull'annessione. In secondo luogo, entrambi i paesi dovrebbero presentare congiuntamente una richiesta per lo scioglimento del Gruppo di Minsk.

L'Azerbaigian non diffida solo dell'Armenia, ma anche dell'Occidente.

Anche prima della guerra del 2020, in Azerbaigian era diffusa la convinzione dell'ipocrisia liberale dell'Occidente riguardo al conflitto del Karabakh.

Questo sentimento si è solo intensificato con la crescente militarizzazione dell'Armenia e il sostegno che riceve da paesi come Francia e Stati Uniti.

Condannare e mettere in guardia l'Azerbaigian è una cosa, ma armare attivamente un paese che ha occupato territori azeri è un’altra—e di certo non contribuisce a promuovere la pace e la fiducia nella regione.

Se l'Occidente è davvero interessato a difendere l'Armenia da un "attacco immaginario" dell'Azerbaigian, esistono strumenti di protezione ben più efficaci della fornitura di armi.