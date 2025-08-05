Un tribunale tedesco inizierà martedì il processo contro due sospetti accusati di aver svolto attività di spionaggio per conto della Cina. Uno di loro aveva lavorato come assistente del deputato di estrema destra Maximilian Krah.

Il cittadino tedesco, identificato parzialmente come Jian G., è sospettato di aver collaborato con i servizi segreti cinesi a partire dal 2002. Questo periodo include anche gli anni tra il 2019 e il 2024, durante i quali ha lavorato come assistente di Krah, membro del Parlamento europeo per il partito Alternativa per la Germania (AfD).

I procuratori di Dresda accusano Jian G. di aver passato informazioni su dibattiti e decisioni del Parlamento europeo, nonché di aver condiviso documenti sensibili. Inoltre, sarebbe stato il referente di un secondo agente, un cittadino cinese di nome Yaqi X., che avrebbe preso di mira l’industria bellica tedesca.

Tra le accuse, vi è anche quella secondo cui Jian G. avrebbe raccolto informazioni su importanti esponenti dell’AfD e sorvegliato dissidenti cinesi in Germania. A tal fine, avrebbe cercato di infiltrarsi negli ambienti dell’opposizione fingendosi critico del governo cinese sui social media.

Il secondo imputato, Yaqi X., impiegato presso un’azienda che fornisce servizi logistici all’aeroporto di Lipsia, è accusato di aver aiutato Jian G. ad accedere a dati sui voli e sui passeggeri.

Le informazioni trasmesse si sarebbero concentrate su aerei che trasportavano equipaggiamenti militari e su “persone collegate a un’azienda tedesca produttrice di armi”.

Secondo i media tedeschi, Yaqi X. avrebbe preso di mira in particolare grandi aziende belliche come Rheinmetall, che utilizza l’aeroporto di Lipsia per voli cargo e che è coinvolta nella produzione dei carri armati Leopard.

Entrambi gli imputati si trovano in custodia cautelare dallo scorso anno, da quando sono stati arrestati.

Nel frattempo, si ritiene che il processo possa rivelarsi estremamente imbarazzante per l’AfD, qualora Jian G. decidesse di rendere pubbliche le informazioni raccolte sul partito.

Accuse “esagerate” contro la Cina

Dopo l’arresto dell’assistente di un eurodeputato di estrema destra avvenuto lo scorso anno, Pechino ha dichiarato che le accuse rivolte a presunti agenti cinesi in Germania e nel Regno Unito sono parte di una campagna mirata a “diffamare e reprimere” la Cina.