La Francia ha risposto con fermezza dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il Presidente Emmanuel Macron di alimentare l'antisemitismo annunciando che la Francia riconoscerà lo Stato palestinese alle Nazioni Unite a settembre.

La presidenza francese ha definito l'accusa di Netanyahu "abietta" e "erronea", affermando: "Questo è un momento per serietà e responsabilità, non per confusione e manipolazione."

L'accusa di Netanyahu è stata espressa in una lettera indirizzata a Macron, in cui sosteneva che l'antisemitismo fosse "aumentato" in Francia dopo l'annuncio del Presidente. Netanyahu ha scritto: "Il suo appello per uno Stato palestinese getta benzina su questo fuoco antisemita. Non è diplomazia, è accondiscendenza. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l'odio antisemita che ora si aggira per le vostre strade."

Macron ha confermato a luglio che la Francia riconoscerà formalmente la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La Francia si unirà ad almeno 145 Stati membri dell'ONU che già riconoscono o intendono riconoscere lo Stato palestinese.

Scontro diplomatico tra Israele e Francia

Il Ministro francese per gli Affari Europei, Benjamin Haddad, ha dichiarato su BFM TV che Macron e il suo governo sono sempre stati "estremamente impegnati contro l'antisemitismo."