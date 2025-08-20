La Francia ha risposto con fermezza dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il Presidente Emmanuel Macron di alimentare l'antisemitismo annunciando che la Francia riconoscerà lo Stato palestinese alle Nazioni Unite a settembre.
La presidenza francese ha definito l'accusa di Netanyahu "abietta" e "erronea", affermando: "Questo è un momento per serietà e responsabilità, non per confusione e manipolazione."
L'accusa di Netanyahu è stata espressa in una lettera indirizzata a Macron, in cui sosteneva che l'antisemitismo fosse "aumentato" in Francia dopo l'annuncio del Presidente. Netanyahu ha scritto: "Il suo appello per uno Stato palestinese getta benzina su questo fuoco antisemita. Non è diplomazia, è accondiscendenza. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l'odio antisemita che ora si aggira per le vostre strade."
Macron ha confermato a luglio che la Francia riconoscerà formalmente la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La Francia si unirà ad almeno 145 Stati membri dell'ONU che già riconoscono o intendono riconoscere lo Stato palestinese.
Scontro diplomatico tra Israele e Francia
Il Ministro francese per gli Affari Europei, Benjamin Haddad, ha dichiarato su BFM TV che Macron e il suo governo sono sempre stati "estremamente impegnati contro l'antisemitismo."
Ha sottolineato: "Vi dico che questa è una questione che non dovrebbe essere strumentalizzata... La Francia non ha lezioni da imparare nella lotta contro l'antisemitismo."
La presidenza francese ha aggiunto che "la violenza contro la comunità ebraica è intollerabile" e ha evidenziato le istruzioni di Macron a tutti i governi dal 2017 per agire con fermezza contro gli atti antisemiti.
Lo scontro diplomatico con la Francia arriva mentre Netanyahu sta anche intensificando le tensioni con l'Australia, che si prepara a riconoscere la Palestina il mese prossimo.
Martedì, Netanyahu ha definito il Primo Ministro australiano Anthony Albanese un "politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani."
La cancellazione da parte dell'Australia del visto del politico israeliano di estrema destra Simcha Rothman ha spinto il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar a revocare i visti dei rappresentanti australiani presso l'Autorità Palestinese.
Canberra ha condannato la mossa definendola una "reazione ingiustificata."