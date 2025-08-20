POLITICA
2 min di lettura
Francia critica Netanyahu per aver accusato Macron di antisemitismo
Parigi rimprovera il leader israeliano per le affermazioni legate al piano della Francia di riconoscere lo Stato palestinese all'ONU il mese prossimo.
Francia critica Netanyahu per aver accusato Macron di antisemitismo
A luglio Macron ha confermato che la Francia avrebbe formalmente riconosciuto la Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. / Reuters
18 ore fa

La Francia ha risposto con fermezza dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il Presidente Emmanuel Macron di alimentare l'antisemitismo annunciando che la Francia riconoscerà lo Stato palestinese alle Nazioni Unite a settembre.

La presidenza francese ha definito l'accusa di Netanyahu "abietta" e "erronea", affermando: "Questo è un momento per serietà e responsabilità, non per confusione e manipolazione."

L'accusa di Netanyahu è stata espressa in una lettera indirizzata a Macron, in cui sosteneva che l'antisemitismo fosse "aumentato" in Francia dopo l'annuncio del Presidente. Netanyahu ha scritto: "Il suo appello per uno Stato palestinese getta benzina su questo fuoco antisemita. Non è diplomazia, è accondiscendenza. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l'odio antisemita che ora si aggira per le vostre strade."

Macron ha confermato a luglio che la Francia riconoscerà formalmente la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La Francia si unirà ad almeno 145 Stati membri dell'ONU che già riconoscono o intendono riconoscere lo Stato palestinese.

Scontro diplomatico tra Israele e Francia

Il Ministro francese per gli Affari Europei, Benjamin Haddad, ha dichiarato su BFM TV che Macron e il suo governo sono sempre stati "estremamente impegnati contro l'antisemitismo."

Suggerito

Ha sottolineato: "Vi dico che questa è una questione che non dovrebbe essere strumentalizzata... La Francia non ha lezioni da imparare nella lotta contro l'antisemitismo."

La presidenza francese ha aggiunto che "la violenza contro la comunità ebraica è intollerabile" e ha evidenziato le istruzioni di Macron a tutti i governi dal 2017 per agire con fermezza contro gli atti antisemiti.

Lo scontro diplomatico con la Francia arriva mentre Netanyahu sta anche intensificando le tensioni con l'Australia, che si prepara a riconoscere la Palestina il mese prossimo.

Martedì, Netanyahu ha definito il Primo Ministro australiano Anthony Albanese un "politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani."

La cancellazione da parte dell'Australia del visto del politico israeliano di estrema destra Simcha Rothman ha spinto il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar a revocare i visti dei rappresentanti australiani presso l'Autorità Palestinese.

Canberra ha condannato la mossa definendola una "reazione ingiustificata."

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us