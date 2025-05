Gli scontri tra i vicini dotati di armi nucleari, India e Pakistan, mercoledì hanno costretto le compagnie aeree a cancellare, deviare o riorganizzare i voli.

I due Paesi, da tempo rivali, hanno scambiato pesanti colpi di artiglieria lungo il confine conteso dopo che l'India ha lanciato attacchi missilistici in risposta a un attacco mortale avvenuto il mese scorso.

Ecco un riepilogo delle misure adottate dalle compagnie aeree per evitare di sorvolare la zona di conflitto.

Pakistan

Secondo il canale di notizie locale Samaa, il Pakistan ha temporaneamente chiuso il proprio spazio aereo, sospendendo tutti i voli nazionali e internazionali in tutti gli aeroporti del Paese, inclusi Lahore, Karachi, Faisalabad, Sialkot e Quetta.

La compagnia di bandiera, Pakistan International Airlines, ha cancellato tutti i voli per 12 ore.

India

IndiGo ha dichiarato mercoledì di aver cancellato 165 voli da 11 località, inclusa Srinagar in Kashmir, vicino al confine nord-occidentale del Paese con il Pakistan.

IndiGo, che opera oltre 2.200 voli giornalieri, è una delle compagnie più colpite dai combattimenti tra India e Pakistan. Le sue azioni sono scese fino al 3,1% e stavano scambiando con un calo dell'1% alle 13:52 IST.

Anche i voli di Air India, SpiceJet e Akasa Air sono stati cancellati poiché l'India ha chiuso diversi aeroporti.

Corea del Sud

Korean Air ha iniziato a deviare i suoi voli da Seoul Incheon a Dubai, utilizzando una rotta meridionale che passa sopra Myanmar, Bangladesh e India, invece del precedente percorso attraverso lo spazio aereo pakistano. “Stiamo attualmente monitorando la situazione per eventuali ulteriori cambiamenti,” ha dichiarato un funzionario di Korean Air all'AFP.

Taiwan

China Airlines di Taiwan ha dichiarato che diversi voli sono stati deviati o cancellati. Due voli da Taipei a Francoforte e Amsterdam “hanno effettuato una deviazione tecnica a Bangkok” prima di tornare nella capitale taiwanese. Tre voli da Taipei a Praga, Roma e Londra sono stati cancellati martedì e mercoledì. “China Airlines continua a monitorare la situazione e adatterà gli orari dei voli secondo necessità,” ha affermato.

EVA Air ha dichiarato che regolerà i voli da e per l'Europa “in base alle condizioni effettive per evitare lo spazio aereo interessato e garantire la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri”. Un volo da Vienna a Bangkok tornerà nella capitale austriaca, mentre un volo da Taipei a Milano sarà deviato a Vienna per il rifornimento e poi proseguirà verso la città italiana, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

Russia

La compagnia di bandiera russa Aeroflot ha dichiarato che tutti i suoi voli da Mosca da e per India, Thailandia, Sri Lanka, Maldive e Seychelles saranno deviati.

Singapore

Singapore Airlines ha dichiarato che i suoi voli sono stati deviati per evitare lo spazio aereo pakistano.

Malesia

Malaysia Airlines ha deviato due voli da Kuala Lumpur – uno verso Londra Heathrow e uno verso Parigi Charles de Gaulle. Si sono fermati a Doha prima di proseguire i loro viaggi. La compagnia ha anche sospeso tutti i voli da e per Amritsar, in India, fino al 9 maggio.

Thailandia

Thai Airways ha dichiarato che stava deviando i voli verso destinazioni in Europa e Asia meridionale dalle 5:00 di mercoledì (22:00 GMT di martedì) per evitare lo spazio aereo pakistano, avvertendo di possibili ritardi.

Almeno otto voli verso città europee sono stati interessati, ha dichiarato la compagnia, mentre un volo di ritorno previsto da Bangkok a Islamabad e ritorno mercoledì è stato cancellato.

Sri Lanka

Sri Lankan Airlines ha dichiarato che i suoi voli non sono stati influenzati e non ci sono cambiamenti nei suoi quattro voli settimanali verso Lahore e Karachi in Pakistan.

Emirati Arabi Uniti

Secondo The Independent, compagnie del Golfo come Emirates, Etihad, Qatar Airways e Flydubai hanno cancellato voli verso città nel nord del Pakistan e dell'India, inclusi Lahore, Islamabad, Sialkot e Amritsar. Emirates ha invitato i passeggeri “a non recarsi negli aeroporti” delle città interessate e ha confermato che i voli verso Karachi rimangono operativi.

KLM

Un portavoce della compagnia aerea olandese KLM ha dichiarato che non volerà sopra il Pakistan fino a nuovo avviso.