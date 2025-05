"Vogliono trascinare alcuni individui dallo spirito debole in questo. Ma il popolo siriano sa bene cosa sta facendo", ha dichiarato il leader della comunità libanese Walid Jumblatt.

Il leader druso libanese ha accusato i "sionisti" israeliani di impiegare soldati e ufficiali drusi per reprimere i palestinesi nella Striscia di Gaza assediata e in Cisgiordania occupata, mentre cercano di espandere la loro influenza nel Jabal al Arab, nel governatorato di Suwayda, roccaforte drusa in Siria.

"Alcuni individui dalla volontà debole" stanno fomentando una guerra civile, ha avvertito Jumblatt in un comunicato diffuso lunedì, dopo una riunione d'emergenza dell'Assemblea Generale del Consiglio Settariale Druso presso la sede della comunità a Beirut. Durante l'incontro, i membri hanno discusso degli ultimi sviluppi in Libano e Siria.

Jumblatt, ex leader del Partito Socialista Progressista, ha affermato: "Il sionismo sta sfruttando i drusi come soldati e ufficiali per opprimere il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Ora vogliono anche impossessarsi di Jabal al Arab in Siria."

"Vogliono coinvolgere individui dallo spirito debole, ma il popolo siriano è consapevole della posta in gioco", ha aggiunto, annunciando l’intenzione di visitare Damasco per riaffermare il ruolo della Siria come punto di riferimento per la comunità drusa.

Riguardo a Sheikh Mowafaq Tarif, leader spirituale dei drusi in Israele, Jumblatt ha dichiarato: "Non ci rappresenta ed è sostenuto dalle forze sioniste."

Ha poi messo in guardia contro i pericoli che incombono sulla regione: "Alcune persone stanno per essere trascinate su un sentiero pericoloso. Se questo piano avrà successo, porterà a guerre civili dalle conseguenze imprevedibili."

Paragonando la situazione attuale ai conflitti passati, inclusa l'occupazione israeliana di Beirut, Jumblatt ha avvertito: "Questo periodo è molto più pericoloso di qualsiasi altra crisi che abbiamo vissuto in precedenza."

"Vogliono prendere Jabal al Arab. O difendiamo la nostra identità araba, oppure cadremo nella trappola del sionismo", ha dichiarato.

Violazioni israeliane

I drusi rappresentano circa il 3% della popolazione siriana e sono noti anche come "Al-Muwahhidun" (Unitari). Sono concentrati prevalentemente nella provincia meridionale di Suwayda, con comunità minori a Damasco, nelle sue campagne, a Quneitra e nel nord di Idlib.

Sabato scorso, le tensioni sono esplose a Jaramana, vicino a Damasco, a seguito di scontri con una milizia armata che si rifiutava di disarmare.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all’esercito di "prepararsi a proteggere" quella che hanno definito una "città drusa".

L'8 dicembre, Bashar al-Assad, al potere in Siria da quasi 25 anni, è fuggito in Russia, segnando la fine del regime del Partito Baath, che governava il paese dal 1963.

Il giorno successivo, Ahmed Alsharaa, leader della nuova amministrazione siriana e nominato presidente il 29 gennaio, ha incaricato Mohammed Al Bashir di formare un governo per gestire la transizione del paese.

Dopo la caduta del regime di Assad, Israele ha ampliato la sua occupazione delle Alture del Golan siriane, prendendo il controllo della zona cuscinetto demilitarizzata, in violazione dell'accordo di disimpegno del 1974 con la Siria.

Nel frattempo, ha intensificato gli attacchi aerei contro posizioni militari siriane su tutto il territorio nazionale.