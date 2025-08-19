De Brusselse ngo Alliance4Europe heeft een klacht ingediend tegen X (het voormalige Twitter), omdat via het platform op grote schaal beelden van seksueel kindermisbruik zouden worden gedeeld. Het dossier is inmiddels overgemaakt aan de Europese Commissie, de politie en het parket van Brussel.

Alliance4Europe, dat normaal onderzoek doet naar desinformatie en buitenlandse beïnvloedingscampagnes, stootte bij toeval op het netwerk tijdens een onderzoek naar Russische propaganda. In slechts enkele dagen tijd (18–22 juli) ontdekte de organisatie meer dan 150 accounts die beelden van minderjarigen verspreidden. Volgens de ngo gaat het al sinds mei om “miljoenen berichten”.

Bots en gehackte profielen

De beelden worden vooral gedeeld via bots en gehackte accounts, die onschuldige hashtags als “mom” of “teenager” kapen om gebruikers te lokken. Elk bericht wordt vervolgens door tientallen andere accounts becommentarieerd, waardoor het steeds bovenaan zoekresultaten verschijnt. Sommige posts kregen meer dan 200 reacties en werden tot 30.000 keer bekeken.

Via korte video’s worden gebruikers doorgestuurd naar websites, Telegram- en Discordgroepen of zelfs datingplatformen waar mappen met beeldmateriaal te koop worden aangeboden. Op sommige websites worden abonnementen verkocht; betalingen verlopen via PayPal of cryptomunten.

Na de melding van Alliance4Europe op 18 juli verwijderde X enkele hashtags en schorste het platform een aantal accounts. Toch bleef het netwerk grotendeels actief: sommige geschorste profielen verschenen binnen een week opnieuw, en misbruikbeelden bleven eenvoudig toegankelijk.

Child Focus: “Elke minuut honderden beelden”