De Turkse First Lady Emine Erdoğan heeft haar debuut gemaakt op NSosyal, ofwel NEXT Sosyal, het nieuw gelanceerde sociale mediaplatform van Turkije, met een boodschap waarin ze haar enthousiasme en dankbaarheid uitte.

"Hallo vanaf NSosyal. Ik ben verheugd deel uit te maken van ons inheemse, nationale en onafhankelijke sociale netwerk, en ik wil mijn diepste dank uitspreken aan iedereen die onze natie deze trots heeft gegeven," schreef ze in haar eerste bericht op dinsdag.

"In deze veilige digitale wereld die van ons is, zullen we denken, produceren en de toekomst vormgeven met onze gedeelde waarden. Met NSosyal zijn we klaar voor een gloednieuwe reis."

Haar entree komt een dag nadat president Recep Tayyip Erdoğan zijn eigen account op NSosyal opende.