De Turkse First Lady Emine Erdoğan heeft haar debuut gemaakt op NSosyal, ofwel NEXT Sosyal, het nieuw gelanceerde sociale mediaplatform van Turkije, met een boodschap waarin ze haar enthousiasme en dankbaarheid uitte.
"Hallo vanaf NSosyal. Ik ben verheugd deel uit te maken van ons inheemse, nationale en onafhankelijke sociale netwerk, en ik wil mijn diepste dank uitspreken aan iedereen die onze natie deze trots heeft gegeven," schreef ze in haar eerste bericht op dinsdag.
"In deze veilige digitale wereld die van ons is, zullen we denken, produceren en de toekomst vormgeven met onze gedeelde waarden. Met NSosyal zijn we klaar voor een gloednieuwe reis."
Haar entree komt een dag nadat president Recep Tayyip Erdoğan zijn eigen account op NSosyal opende.
NSosyal, ontwikkeld onder leiding van de Turkije Technology Team (T3) Foundation, bereikte op 16 augustus meer dan een miljoen gebruikers en blijft snel groeien.
Het platform wordt gepresenteerd als een "schoon en veilig" alternatief voor wereldwijde platforms en is snel gestegen naar de top van mobiele app-winkels. Recentelijk stond het bovenaan als de populairste gratis app in de categorie "sociale netwerken".
Sinds de bèta-lancering heeft het platform zich snel uitgebreid en biedt het een ruimte voor gebruikers om gedachten en inhoud te delen over nieuws, technologie, lifestyle en actuele gebeurtenissen.
De steun van de Turkse president en First Lady betekende een impuls voor NSosyal en versterkte Turkije’s streven om lokaal ontwikkelde digitale platforms te promoten.