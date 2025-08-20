BUSINESS EN TECHNOLOGIE
1 min lezen
Nederlandse modderman gaat een nieuw kunstmatig eiland bouwen in Dubai
Het eilandproject heeft tot doel uit te groeien tot een ultraluxe bestemming met een spacentrum, een jachthaven, luxe strandhuizen en een trendy resort van Cheval Blanc.
Deze slow-exposure laat het Ain Dubai reuzenrad zien op Bluewaters Island in de buurt van Dubai Marina op 13 december 2024. / Foto: AFP
20 augustus 2025

Op het eiland Naïa in Dubai heeft het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord een contract gewonnen voor het terugwinnen van land voor een nieuw kunstmatig eiland. Het plan wordt dicht bij de kust van Jumeirah uitgevoerd en is van de investeerder Shamal Holding.

Het eiland krijgt zes kilometer strand en is ongeveer 13 hectare groot. Voor de aanleg zal Van Oord meer dan 4,3 miljoen ton rotsen aanvoeren en bijna 28 miljoen kubieke meter zand afvoeren.

Van Oord heeft de financiële voorwaarden van het contract niet bekendgemaakt.

Daarnaast zal het baggerbedrijf kademuren en andere belangrijke maritieme infrastructuur aanleggen. Met luxe strandhuizen, een jachthaven en een spa wordt het eiland beschouwd als een superluxueuze vakantiebestemming.

“Bij het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan het behoud van de huidige strandomgeving en staat de natuurlijke schoonheid van een ongerept eiland centraal”, voegt Van Oord toe.

