Op het eiland Naïa in Dubai heeft het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord een contract gewonnen voor het terugwinnen van land voor een nieuw kunstmatig eiland. Het plan wordt dicht bij de kust van Jumeirah uitgevoerd en is van de investeerder Shamal Holding.

Het eiland krijgt zes kilometer strand en is ongeveer 13 hectare groot. Voor de aanleg zal Van Oord meer dan 4,3 miljoen ton rotsen aanvoeren en bijna 28 miljoen kubieke meter zand afvoeren.

Van Oord heeft de financiële voorwaarden van het contract niet bekendgemaakt.