Volgens een recente analyse van Greenpeace is vliegen binnen Europa in de helft van de gevallen nog steeds goedkoper. Met 60 % van de onderzochte routes die goedkoper zijn per vliegtuig dan per trein, behoort België tot de slechtst presterende landen.

Greenpeace onderzocht 109 internationale routes in 31 Europese landen. In 54 % van de gevallen bleek vliegen goedkoper te zijn. Voor 70 % van de 33 onderzochte binnenlandse routes was de trein goedkoper. De route Barcelona-Londen had het grootste prijsverschil: treinkaartjes waren 26 keer zo duur als vliegtickets.

Het Europese luchtruim wordt gedomineerd door goedkope airlines zoals Ryanair en easyJet, waarvan de ticketprijzen vaak lager zijn dan de luchthaven- en tickettoeslagen. Alleen omdat buitenlandse vliegtickets btw-vrij zijn en vliegtuigbrandstof belastingvrij is, zijn deze prijzen haalbaar.

Spoorwegmaatschappijen betalen daarentegen vaak de hele belasting en hebben te maken met hoge infrastructuurkosten en stijgende energiekosten.

