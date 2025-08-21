Volgens een recente analyse van Greenpeace is vliegen binnen Europa in de helft van de gevallen nog steeds goedkoper. Met 60 % van de onderzochte routes die goedkoper zijn per vliegtuig dan per trein, behoort België tot de slechtst presterende landen.
Greenpeace onderzocht 109 internationale routes in 31 Europese landen. In 54 % van de gevallen bleek vliegen goedkoper te zijn. Voor 70 % van de 33 onderzochte binnenlandse routes was de trein goedkoper. De route Barcelona-Londen had het grootste prijsverschil: treinkaartjes waren 26 keer zo duur als vliegtickets.
Het Europese luchtruim wordt gedomineerd door goedkope airlines zoals Ryanair en easyJet, waarvan de ticketprijzen vaak lager zijn dan de luchthaven- en tickettoeslagen. Alleen omdat buitenlandse vliegtickets btw-vrij zijn en vliegtuigbrandstof belastingvrij is, zijn deze prijzen haalbaar.
Spoorwegmaatschappijen betalen daarentegen vaak de hele belasting en hebben te maken met hoge infrastructuurkosten en stijgende energiekosten.
Mogelijke positieve kant
Er waren slechts 29 spoorlijnen die altijd of bijna altijd goedkoper waren. De meeste van deze routes liggen in Midden- en Oost-Europa, namelijk in Polen en de Baltische staten.
Vliegen blijft daarom vaak de meest kosteneffectieve optie, ondanks de aanzienlijke impact op het klimaat. Greenpeace wijst er onder meer op dat vliegtuigbrandstof niet wordt belast en dat internationale vliegtickets ook vrijgesteld zijn van btw. Dit ondanks het feit dat spoorwegmaatschappijen vaak de volledige btw moeten betalen, bovenop stijgende energiekosten en hoge infrastructuurkosten.
Ten opzichte van 2023 is er enige verbetering. Het aantal routes waar de trein de goedkoopste optie is, is met 14 procentpunten gestegen tot 41 procent.
Volgens Greenpeace komt dit doordat er minder ultragunstige vluchtverbindingen worden aangeboden via hubs als Londen of Dublin. Bovendien zijn de kosten van treinkaartjes minder gestegen dan de inflatie en zijn de treinverbindingen op bepaalde routes verbeterd.