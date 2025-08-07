Er is geen ruimte voor onderhandelingen, concessies of geheime pogingen in het proces naar een terreurvrij Turkije, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een brief aan de families van martelaren en veteranen.

Erdogan benadrukte dat elke centimeter van het land doordrenkt is met het bloed van martelaren en veteranen. Hij verklaarde dat de vrede, veiligheid en trots die Turkije vandaag de dag geniet, bovenal te danken zijn aan hun offers, en dat het beschermen van hun nalatenschap de belangrijkste taak van de staat is.

“Ik verzoek en smeek u er zeker van te zijn dat er op geen enkel moment in dit proces ruimte is geweest voor onderhandelingen, concessies, geheime of onderdanige initiatieven, en dat er in de toekomst ook geen ruimte voor zal zijn,” schreef Erdogan.

“Er is geen stap gezet, en er zal geen stap worden gezet, die de kostbare zielen van onze martelaren zou kwellen of de families van onze martelaren en onze veteranen zou kwetsen,” voegde hij eraan toe.

Zodra de doelen van een terreurvrij land en een terreurvrije regio zijn bereikt, zal er een geheel nieuw hoofdstuk worden geopend voor het land, aldus Erdogan. Hij voegde eraan toe: “Onze duizendjarige broederschap zal een nieuwe fase bereiken; en de zaden van verdeeldheid die onder ons zijn gezaaid, zullen voor altijd worden uitgeroeid en weggegooid.”

Erdogan stuurde ook een brief aan alle burgers over de doelen van een terreurvrij Turkije.

Hij verklaarde dat ze onvermoeibaar blijven werken aan een sterk en groot Turkije, met het besef dat ze de verantwoordelijkheid dragen voor elke burger.

‘Vastberaden om de bloedige keten te doorbreken’