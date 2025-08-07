Er is geen ruimte voor onderhandelingen, concessies of geheime pogingen in het proces naar een terreurvrij Turkije, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een brief aan de families van martelaren en veteranen.
Erdogan benadrukte dat elke centimeter van het land doordrenkt is met het bloed van martelaren en veteranen. Hij verklaarde dat de vrede, veiligheid en trots die Turkije vandaag de dag geniet, bovenal te danken zijn aan hun offers, en dat het beschermen van hun nalatenschap de belangrijkste taak van de staat is.
“Ik verzoek en smeek u er zeker van te zijn dat er op geen enkel moment in dit proces ruimte is geweest voor onderhandelingen, concessies, geheime of onderdanige initiatieven, en dat er in de toekomst ook geen ruimte voor zal zijn,” schreef Erdogan.
“Er is geen stap gezet, en er zal geen stap worden gezet, die de kostbare zielen van onze martelaren zou kwellen of de families van onze martelaren en onze veteranen zou kwetsen,” voegde hij eraan toe.
Zodra de doelen van een terreurvrij land en een terreurvrije regio zijn bereikt, zal er een geheel nieuw hoofdstuk worden geopend voor het land, aldus Erdogan. Hij voegde eraan toe: “Onze duizendjarige broederschap zal een nieuwe fase bereiken; en de zaden van verdeeldheid die onder ons zijn gezaaid, zullen voor altijd worden uitgeroeid en weggegooid.”
Erdogan stuurde ook een brief aan alle burgers over de doelen van een terreurvrij Turkije.
Hij verklaarde dat ze onvermoeibaar blijven werken aan een sterk en groot Turkije, met het besef dat ze de verantwoordelijkheid dragen voor elke burger.
‘Vastberaden om de bloedige keten te doorbreken’
Hij verklaarde dat Turkije in de afgelopen 23 jaar, door middel van investeringen, projecten, hervormingen, diensten en regelgeving, is verheven tot een gerespecteerde positie, zowel in de regio als op het wereldtoneel.
Erdogan benadrukte dat ze, ondanks alle obstakels die hen in de weg zijn gelegd, samen met de natie hebben gewerkt om de democratie te versterken, rechten en vrijheden uit te breiden, structuren van voogdij te elimineren en de soevereiniteit van de nationale wil in alle staatsinstellingen te vestigen.
Hij verklaarde dat ze, terwijl ze compromisloos alle vormen van terrorisme bestrijden, alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat 86 miljoen burgers in vrede, rust en broederschap kunnen leven.
“Samen met onze natie zijn we vastberaden om de bloedige keten te doorbreken die ons land al een halve eeuw ervan weerhoudt haar doelen te bereiken. Met Gods wil zullen we uiteindelijk het doel van een terreurvrij Turkije en een terreurvrije regio bereiken,” zei hij.
“Wees gerust, we weten precies wat we doen en handelen met strategische intelligentie, uiterste zorg en gevoeligheid. Elke stap die we zetten, wordt nauwkeurig berekend,” verklaarde de president.
“Er is geen ruimte in onze inspanningen voor een terreurvrij Turkije voor enige vorm van geven-en-nemen, onderhandelingen of stappen die onze onafhankelijkheid en toekomst in gevaar zouden brengen, en dat zal er ook nooit zijn,” voegde hij eraan toe.
“We hebben nooit toegestaan, en zullen nooit toestaan, dat er pogingen worden ondernomen die de nobele zielen van onze martelaren zouden kwetsen, onze veteranen zouden beledigen, of de families van onze gevallen helden zouden bedroeven.”