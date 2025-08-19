De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Wereld Humanitaire Dag gemarkeerd met een speciale gastcolumn waarin hij de humanitaire diplomatie van Turkije en de hechte alliantie met Spanje belicht.

De column, getiteld ‘Compassion Beyond Borders: The Alliance of Civilizations and Humanitarian Diplomacy’, werd dinsdag gepubliceerd in de Spaanse krant El Pais. Hierin vestigde Erdogan de aandacht op wereldwijde humanitaire crises, de inzet van Turkije om deze aan te pakken, en de gedeelde doelstellingen met Spanje.

“Vandaag de dag is de harde realiteit waarmee we op Wereld Humanitaire Dag worden geconfronteerd dat meer dan 300 miljoen mensen geen toegang hebben tot hun meest basale humanitaire behoeften. Dit is een waarheid die het geweten van de mensheid verstoort en de hele wereld oproept om met verantwoordelijkheid te handelen,” schreef Erdogan.

Erdogan merkte op dat Turkije tot nu toe “meer dan 101.000 ton humanitaire hulp aan Gaza heeft geleverd en een humanitaire mobilisatie ter waarde van meer dan 40 miljoen dollar heeft uitgevoerd ter ondersteuning van UNRWA,” het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen.

‘Twee bevriende naties en hechte bondgenoten’