Erdogan dringt aan op actie voor humanitaire crises, benadrukt banden met Spanje
"De harde realiteit die we op Wereld Humanitaire Dag onder ogen moeten zien, is dat meer dan 300 miljoen mensen geen toegang hebben tot hun meest elementaire humanitaire behoeften. Dit is een waarheid die het geweten van de mensheid verontrust."
Erdogan benadrukte dat Turkije en Spanje verenigd zijn in de aanpak van humanitaire kwesties. / Foto: Reuters
20 uur geleden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Wereld Humanitaire Dag gemarkeerd met een speciale gastcolumn waarin hij de humanitaire diplomatie van Turkije en de hechte alliantie met Spanje belicht.

De column, getiteld Compassion Beyond Borders: The Alliance of Civilizations and Humanitarian Diplomacy, werd dinsdag gepubliceerd in de Spaanse krant El Pais. Hierin vestigde Erdogan de aandacht op wereldwijde humanitaire crises, de inzet van Turkije om deze aan te pakken, en de gedeelde doelstellingen met Spanje.

“Vandaag de dag is de harde realiteit waarmee we op Wereld Humanitaire Dag worden geconfronteerd dat meer dan 300 miljoen mensen geen toegang hebben tot hun meest basale humanitaire behoeften. Dit is een waarheid die het geweten van de mensheid verstoort en de hele wereld oproept om met verantwoordelijkheid te handelen,” schreef Erdogan.

Erdogan merkte op dat Turkije tot nu toe “meer dan 101.000 ton humanitaire hulp aan Gaza heeft geleverd en een humanitaire mobilisatie ter waarde van meer dan 40 miljoen dollar heeft uitgevoerd ter ondersteuning van UNRWA,” het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen.

‘Twee bevriende naties en hechte bondgenoten’

Erdogan benadrukte dat humanitaire hulp de meest geavanceerde vorm van diplomatie is, voortkomend uit een diep gevoel van empathie en menselijkheid. Hij onderstreepte hoe Turkije en Spanje verenigd zijn in het aanpakken van humanitaire kwesties “als twee bevriende naties en hechte bondgenoten.”

“De geest van solidariteit verbindt de twee volkeren in een diepe band die geografische grenzen overstijgt. Het is onze vaste overtuiging dat we door samen te werken volgens deze gedeelde principes een rechtvaardigere wereld zullen creëren die gericht is op de mensheid en haar waarden,” schreef hij.

De Turkse president prees ook de oprechte steun van Spanje voor het EU-toetredingsproces van Turkije en benadrukte, bij de 20e verjaardag van de Alliantie van Beschavingen – een VN-initiatief mede ondertekend door Erdogan en de toenmalige Spaanse premier Jose Luis Rodriguez Zapatero – dat:

“Onze erkenning van diversiteit als een bron van rijkdom in plaats van conflict biedt een boodschap van hoop en solidariteit aan de onderdrukte mensen in deze tijd van wereldwijde crisis.”

