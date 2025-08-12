Van Persie verliet tien jaar geleden Manchester United voor een avontuur in Turkije. Hij werd toen verwelkomd als een sterspeler en het respect is nog steeds voelbaar bij zijn terugkeer naar het voetbalgekke land.
“Het is geweldig om hier te zijn. Ik voel me hier en in Istanbul thuis. Ik zit voor het eerst sinds 2015 weer op deze stoel. Het is leuk om bekende gezichten te zien. Zelfs een deel van het personeel is nog hetzelfde. Het voelt goed.”
Voorafgaand aan de wedstrijd tussen ‘Fener’ en Feyenoord was de spanning al hoog opgelopen, mede omdat beide clubs graag met de Europese topclubs in de Champions League wilden strijden en de bijbehorende cheque in ontvangst wilden nemen.
Voor Van Persie was de spanning nog groter, omdat hij op vrijdag 10 juli een mondelinge overeenkomst had gesloten met het management van Fener over zijn transfer naar de club. Hij heeft zelfs de medische keuring in Engeland doorstaan, maar de transfer is nog niet officieel afgerond.
Van Persie wil in ieder geval vasthouden aan zijn eigen speelstijl. “Natuurlijk zullen er verschillen zijn in de details. Dat verschilt per tegenstander. Maar we hebben wel onze eigen mening”, aldus de Rotterdamse coach.
Maandag had Fenerbahçe nog steeds geen bankgarantie verstrekt, in strijd met de afspraken. Het management van de Turkse club doet alsof er niets aan de hand is en alles wel goed komt.