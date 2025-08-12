CULTUUR
2 min lezen
Van Persie keert terug naar Fenerbahçe, maar nu als rivaal
Over de club, de mensen en de stad was de voormalige Fenerbahçe sterspits te spreken. “Mijn familie en ik hebben het hier erg naar onze zin gehad; we voelden ons erg welkom”, aldus Van Persie.
Van Persie keert terug naar Fenerbahçe, maar nu als rivaal
Voormalige spits van Fenerbahçe, van Persie. / Foto: AFP
9 uur geleden

Van Persie verliet tien jaar geleden Manchester United voor een avontuur in Turkije. Hij werd toen verwelkomd als een sterspeler en het respect is nog steeds voelbaar bij zijn terugkeer naar het voetbalgekke land.

“Het is geweldig om hier te zijn. Ik voel me hier en in Istanbul thuis. Ik zit voor het eerst sinds 2015 weer op deze stoel. Het is leuk om bekende gezichten te zien. Zelfs een deel van het personeel is nog hetzelfde. Het voelt goed.”

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen ‘Fener’ en Feyenoord was de spanning al hoog opgelopen, mede omdat beide clubs graag met de Europese topclubs in de Champions League wilden strijden en de bijbehorende cheque in ontvangst wilden nemen.

Aanbevolen

Voor Van Persie was de spanning nog groter, omdat hij op vrijdag 10 juli een mondelinge overeenkomst had gesloten met het management van Fener over zijn transfer naar de club. Hij heeft zelfs de medische keuring in Engeland doorstaan, maar de transfer is nog niet officieel afgerond.

Van Persie wil in ieder geval vasthouden aan zijn eigen speelstijl. “Natuurlijk zullen er verschillen zijn in de details. Dat verschilt per tegenstander. Maar we hebben wel onze eigen mening”, aldus de Rotterdamse coach.

Maandag had Fenerbahçe nog steeds geen bankgarantie verstrekt, in strijd met de afspraken. Het management van de Turkse club doet alsof er niets aan de hand is en alles wel goed komt.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us