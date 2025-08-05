De ambassadeur van Oekraïne in Turkije heeft aangegeven dat Kiev werkt aan het organiseren van een bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het door oorlog getroffen land.

In een interview met het persbureau RBC-Oekraïne op maandag verklaarde de Oekraïense ambassadeur in Turkije, Nariman Dzhelyalov, dat Kiev actief bezig is met de voorbereidingen van een dergelijk bezoek. Dit zou het eerste bezoek van Erdogan zijn sinds het begin van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne in februari 2022.

De Turkse president bezocht Oekraïne voor het laatst tijdens een werkbezoek aan de oostelijke stad Lviv in augustus 2022.

“President (Volodymyr) Zelenskyy heeft persoonlijk de uitnodiging gedaan, en ik heb deze herhaald tijdens mijn ontmoeting met de Turkse president,” zei Dzhelyalov, verwijzend naar zijn ontmoeting met Erdogan begin vorige maand, toen hij zijn geloofsbrieven overhandigde.

Economische banden