De ambassadeur van Oekraïne in Turkije heeft aangegeven dat Kiev werkt aan het organiseren van een bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het door oorlog getroffen land.
In een interview met het persbureau RBC-Oekraïne op maandag verklaarde de Oekraïense ambassadeur in Turkije, Nariman Dzhelyalov, dat Kiev actief bezig is met de voorbereidingen van een dergelijk bezoek. Dit zou het eerste bezoek van Erdogan zijn sinds het begin van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne in februari 2022.
De Turkse president bezocht Oekraïne voor het laatst tijdens een werkbezoek aan de oostelijke stad Lviv in augustus 2022.
“President (Volodymyr) Zelenskyy heeft persoonlijk de uitnodiging gedaan, en ik heb deze herhaald tijdens mijn ontmoeting met de Turkse president,” zei Dzhelyalov, verwijzend naar zijn ontmoeting met Erdogan begin vorige maand, toen hij zijn geloofsbrieven overhandigde.
Economische banden
Dzhelyalov benadrukte dat het bezoek aanzienlijke inspanningen vereist, aangezien er “veel kwesties zijn die de realisatie ervan belemmeren.” Hij voegde eraan toe dat de ratificatie van het vrijhandelsakkoord tussen de twee landen een centraal thema van het bezoek zou kunnen worden.
“Dit akkoord is belangrijk voor een aanzienlijk deel van onze bedrijven, hoewel het bij sommigen zorgen kan oproepen vanwege de toegenomen concurrentie. Dit is echter een politieke beslissing. President Zelenskyy stelde voor dat het akkoord tijdens Erdogan’s bezoek wordt geratificeerd, wat een krachtig en symbolisch gebaar zou zijn,” verklaarde hij.
De Turkse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de opmerkingen van Dzhelyalov.
In augustus vorig jaar ratificeerde Ankara het vrijhandelsakkoord dat op 3 februari 2022 met Kiev werd ondertekend.
Turkije heeft een bemiddelende rol gespeeld tussen Rusland en Oekraïne. Het land organiseerde vredesonderhandelingen in de eerste maanden van het conflict en later ook vernieuwde gesprekken tussen de twee strijdende partijen in Istanbul op respectievelijk 16 mei, 2 juni en 23 juli.