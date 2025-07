De Turkse raketproducent Roketsan heeft tijdens de Internationale Defensie Industrie Beurs (IDEF) 2025 in Istanbul nieuwe strategische akkoorden voor samenwerking ondertekend, zowel op binnenlands als buitenlands niveau.

De 17e editie van de zesdaagse defensiebeurs IDEF, die op dinsdag van start ging, vindt gelijktijdig plaats in het Istanbul Fair Centre, Atatürk Airport, Wow Hotel en Ataköy Marina.

Het evenement, georganiseerd door KFA Fairs met steun van het Turkse Secretariaat voor Defensie-industrieën (SSB) en de Stichting Turkse Strijdkrachten, heeft Anadolu als wereldwijde communicatiepartner.

Roketsan trok veel belangstelling op de beurs met zijn innovatieve producten en beproefde systemen, en werd daarmee een van de meest opvallende bedrijven op het evenement.

Het bedrijf sloot tijdens de eerste twee dagen van de beurs belangrijke overeenkomsten af met betrekking tot productleveringen en nieuwe projecten.

Samenwerking op het gebied van artilleriesystemen met Azerbeidzjan

Roketsan heeft zijn strategische partnerschap met Azerbeidzjan in de defensiesector verder versterkt door een nieuw samenwerkingsprotocol te ondertekenen op het gebied van artilleriesystemen.

Het “Artilleriesystemen Samenwerkingsprotocol,” dat op 22 juli in werking trad, werd ondertekend door Agil Gurbanov, plaatsvervangend minister van Defensie van de Republiek Azerbeidzjan, en Faruk Yigit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Roketsan.

Historische overeenkomst over het Gokbora-project

Het ontwikkelingscontract voor het Gokbora Beyond Visual Range Air-to-Air Missile-project, dat werd geïntroduceerd tijdens IDEF 2025, werd op woensdag ondertekend tussen het Secretariaat voor Defensie-industrieën (SSB) en Roketsan.

Het contract werd ondertekend door SSB-voorzitter Haluk Gorgun en Roketsan-directeur Murat Ikinci.

De Gokbora, die zowel met bemande als onbemande gevechtsvliegtuigen zal worden gebruikt, is bedoeld om de nieuwe slagkracht van de luchtmacht te worden met een bereik van meer dan 100 nautische mijlen en een superieure geleidingscapaciteit.

Daarnaast werd een contract ondertekend tussen Roketsan en een andere Turkse defensiefirma, Aselsan, voor de ontwikkeling van IR-zoekkoppen en een datalink-subsysteem voor raketten binnen het project.

Strategische overeenkomsten met SSB

Twee andere belangrijke overeenkomsten werden ook ondertekend tussen Roketsan en de SSB.

De twee instellingen ondertekenden de Overeenkomst voor gemengd raket-/raketsysteemproject en het TRLG-122 Protocol voor samenwerking bij de levering van raketsystemen.

Deze overeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen en aanschaffen van kritieke systemen die de defensiecapaciteiten van Turkije zullen versterken.

Overeenkomst over brandstofstaven met MKE

Roketsan en de Turkse defensiefirma MKE ondertekenden ook een overeenkomst voor de levering van brandstofstaven die in verschillende projecten zullen worden gebruikt.

De overeenkomst werd ondertekend door Roketsan-directeur Murat Ikinci en MKE-directeur Ilhami Keles.

Overeenkomst met Teknopark Istanbul

Roketsan ondertekende ook een nieuw protocol met Teknopark Istanbul om nieuwe ondernemingen in de defensie- en technologiesectoren te ondersteunen.

Het “Incubatiecentrum-Gericht Bedrijfscoöperatieprotocol” werd ondertekend door Roketsan-directeur Murat Ikinci en Teknopark Istanbul-directeur Abdurrahman Akyol.

Deze samenwerking is gericht op het commercialiseren van innovatieve ideeën, het ondersteunen van startups en het bijdragen aan het defensie-ecosysteem.

Inspanningen voor lokalisatie

Op donderdag ondertekende Roketsan een “Memorandum van Overeenstemming over Lokalisatie-inspanningen” met bedrijven waarmee het tot nu toe heeft samengewerkt: Armsto Konnektor, Asil Celik, Sensorsan Sensor Technologies, Iveo Electronic Defence Systems, Korel Elektronik en Pavezyum Kimya.

Het Rise for Tomorrow-platform van Roketsan, dat vorig jaar werd gelanceerd, speelt ook een belangrijke rol in het lokalisatie-initiatief.

Het platform, dat is opgericht om de effectiviteit van nationalisatie-inspanningen te vergroten, relaties met leveranciers te versterken en het ecosysteem met potentiële leveranciers te verbeteren, is gepositioneerd als een deelplatform dat is opgezet om leveringsrisico's en afhankelijkheid van buitenlandse landen te minimaliseren.

Halid Bulut benadrukte dat het voor Roketsan van groot belang is om de lokalisatie-inspanningen onverminderd voort te zetten om de afhankelijkheid van externe bronnen in het leveringsproces te verminderen en meer onafhankelijkheid te bereiken.