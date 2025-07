Turkije zal later deze week beginnen met het leveren van aardgas uit Azerbeidzjan aan Syrië, zo kondigde minister van Energie Alparslan Bayraktar aan. Dit markeert de eerste energielevering van deze aard sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011.

"We zullen beginnen met het exporteren van aardgas uit Azerbeidzjan naar Aleppo via Kilis," zei een ambtenaar woensdag. Kilis is een provincie in het uiterste zuiden van Turkije, nabij de Syrische grens.

Deze stap volgt op een overeenkomst die in mei werd bereikt tussen Turkse en Syrische functionarissen. Destijds verklaarde de Syrische minister van Energie, Mohammad al-Bashir, dat Damascus en Ankara overeenstemming hadden bereikt over leveringen van aardgas via een noordelijke pijpleiding om te helpen voldoen aan de acute energiebehoeften van Syrië.

Het elektriciteitsnet en de infrastructuur van Syrië zijn grotendeels verwoest tijdens bijna 14 jaar van conflict. De meeste regio's, inclusief grote stedelijke centra, hebben nog steeds te maken met stroomonderbrekingen die meer dan 20 uur per dag duren.

De gasovereenkomst komt slechts enkele maanden nadat een nieuwe Syrische regering de macht overnam na de afzetting van Bashar al-Assad in december. De nieuwe regering heeft prioriteit gegeven aan het herstellen van essentiële infrastructuur en het veiligstellen van brandstofvoorraden.

Het gasrijke Azerbeidzjan is een langdurige bondgenoot van Turkije, dat ook nauwe banden onderhoudt met de nieuwe Syrische regering. Eerder deze maand ondertekende SOCAR, het staatsoliebedrijf van Azerbeidzjan, een memorandum van overeenstemming met Syrië tijdens het officiële bezoek van president Ahmed al Sharaa aan Bakoe.

De overeenkomst, gecoördineerd via Turkije, is gericht op het leveren van aardgas aan Syrië en markeert een belangrijke stap in de groeiende betrokkenheid van Bakoe bij het economisch herstel van het land.