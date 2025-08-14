Eindhoven Airport is druk vanwege het zomerseizoen, met meer dan 21.000 passagiers op in totaal 120 inkomende en uitgaande vluchten op woensdag.

Tijdens de eerste verstoring op woensdagochtend vroeg konden geen vliegtuigen opstijgen. Vluchten van Wizz Air en Ryanair naar Boedapest, Londen en Sofia hadden tot uren vertraging. Ook aankomende vluchten hadden vertraging, waaronder de Ryanair-vlucht uit Porto.

De opschorting van het vliegverkeer was noodzakelijk om het werkende luchtverkeer personeel een pauze te geven. Zij mogen slechts een bepaalde tijd werken en moeten daarna een pauze nemen.

Volgens Eindhoven Airport heeft dit verdergaande gevolgen. “We verwachten een domino-effect, omdat de vluchtschema's niet meer volgens plan kunnen worden uitgevoerd”, aldus een woordvoerder van de luchthaven. De luchthaven raadt reizigers aan om voor vertrek altijd de actuele status van hun vlucht te controleren.