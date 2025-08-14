BUSINESS EN TECHNOLOGIE
Eindhoven Luchtverkeer: Personeelsschaarste belemmert vluchten
De reden is een nijpend tekort aan militaire luchtverkeersleiders die verantwoordelijk zijn voor het beheer van al het luchtverkeer rond Eindhoven. Wizz Air en Ryanair vluchten naar Boedapest, Londen en Sofia zagen hun vluchten aanzienlijk vertraagd.
Een multinationale MRTT-eenheid na de Ramstein Flag-oefening van de NAVO in Eindhoven. / Foto: Reuters
14 augustus 2025

Eindhoven Airport is druk vanwege het zomerseizoen, met meer dan 21.000 passagiers op in totaal 120 inkomende en uitgaande vluchten op woensdag.

Tijdens de eerste verstoring op woensdagochtend vroeg konden geen vliegtuigen opstijgen. Vluchten van Wizz Air en Ryanair naar Boedapest, Londen en Sofia hadden tot uren vertraging. Ook aankomende vluchten hadden vertraging, waaronder de Ryanair-vlucht uit Porto.

De opschorting van het vliegverkeer was noodzakelijk om het werkende luchtverkeer personeel een pauze te geven. Zij mogen slechts een bepaalde tijd werken en moeten daarna een pauze nemen.

Volgens Eindhoven Airport heeft dit verdergaande gevolgen. “We verwachten een domino-effect, omdat de vluchtschema's niet meer volgens plan kunnen worden uitgevoerd”, aldus een woordvoerder van de luchthaven. De luchthaven raadt reizigers aan om voor vertrek altijd de actuele status van hun vlucht te controleren.

Militaire tekortkomingen

De noodgedwongen stopzetting van het vliegverkeer is bedoeld om het bestaande personeel rust te geven, maar het illustreert vooral hoe schrijnend de situatie is geworden.

Volgens bronnen binnen het ministerie van Defensie vormt het tekort aan luchtverkeersleiders een ernstig risico voor de veiligheid in het Nederlandse luchtruim.

Dit betekent dat de veilige begeleiding van vliegtuigen niet altijd kan worden gegarandeerd. Volgens de betrokkenen dreigen niet alleen vertragingen en annuleringen, maar ook verstoring van militaire missies, met gevolgen voor zowel het ministerie van Defensie als tienduizenden passagiers.

