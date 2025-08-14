In de afgelopen vijf jaar is er een opvallende stijging geweest in ziekenhuizen in Nederland, zo meld NU.nl volgens een rapport met tien ziekenhuizen. In het Zwolse Isala Ziekenhuis en het St. Antonius in Utrecht is het aantal zelfs meer dan verdrievoudigd sinds 2020.

De ziekenhuizen stellen dat frustratie of een gevoel van hulpeloosheid vaak de onderliggende oorzaken zijn van agressief gedrag. Patiënten en hun families worden ongeduldig door lange wachttijden en personeelstekorten. Volgens een woordvoerder van het St. Antonius Ziekenhuis is “het respect voor zorgpersoneel sinds de uitbraak van het coronavirus sterk afgenomen”.

Meerdere ziekenhuizen noemen het hoge aantal meldingen nog pas het begin.

De bedoeling van ziekenhuizen is om hun personeel beter voor te bereiden. De ziekenhuizen geven instructies over de manier van handelen bij agressieve patiënten. Maar dat lijkt niet voldoende.

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat het “niet goed gaat”. Uit een enquête blijkt dat bijna 50% van de medische professionals te maken heeft gehad met agressief gedrag.

Volgens ziekenhuizen blijft de oorzaak van het probleem onopgelost.