Niet alleen het Openbaar Ministerie (OM), maar ook meerdere andere “kritieke organisaties” in Nederland zijn het doelwit geworden van een geavanceerde cyberaanval via een kwetsbaarheid in de veelgebruikte Citrix-software. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De aanvallers maakten gebruik van een zogenoemde zero-day-kwetsbaarheid in Citrix NetScaler ADC en NetScaler Gateway, waarmee werknemers op afstand toegang krijgen tot hun kantooromgeving. Deze beveiligingsfout werd pas op 25 juni door Citrix openbaar gemaakt, waarna een update beschikbaar kwam. Volgens het NCSC is het lek echter al sinds begin mei misbruikt.
Het gaat volgens het NCSC om een “geraffineerde aanval”, waarbij de hackers na binnendringen “actief sporen hebben gewist” om ontdekking te voorkomen. Daardoor is onduidelijk bij welke organisaties de criminelen precies toegang hebben gekregen en of zij nog steeds actief zijn.
Niet genoeg aan alleen updaten
Hoewel Citrix beveiligingsupdates heeft vrijgegeven, benadrukt het NCSC dat deze alleen het lek dichten, maar het risico op misbruik niet volledig wegnemen. Organisaties moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen, zoals het toepassen van defense-in-depth-strategieën, om hun systemen beter te beschermen.
Gevolgen voor het OM
Het OM ontdekte op 17 juli de inbraak en besloot een dag later alle systemen volledig los te koppelen van het internet. Dit had grote gevolgen voor rechtszaken: advocaten kregen moeilijker toegang tot digitale dossiers en stukken moesten geprint worden verstuurd. Sinds begin augustus wordt het OM stapsgewijs weer online gebracht. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens zijn gestolen of gemanipuleerd, maar het onderzoek loopt nog.
Het NCSC werkt samen met de getroffen organisaties om de reikwijdte en impact van de aanvallen in kaart te brengen.