Niet alleen het Openbaar Ministerie (OM), maar ook meerdere andere “kritieke organisaties” in Nederland zijn het doelwit geworden van een geavanceerde cyberaanval via een kwetsbaarheid in de veelgebruikte Citrix-software. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De aanvallers maakten gebruik van een zogenoemde zero-day-kwetsbaarheid in Citrix NetScaler ADC en NetScaler Gateway, waarmee werknemers op afstand toegang krijgen tot hun kantooromgeving. Deze beveiligingsfout werd pas op 25 juni door Citrix openbaar gemaakt, waarna een update beschikbaar kwam. Volgens het NCSC is het lek echter al sinds begin mei misbruikt.

Het gaat volgens het NCSC om een “geraffineerde aanval”, waarbij de hackers na binnendringen “actief sporen hebben gewist” om ontdekking te voorkomen. Daardoor is onduidelijk bij welke organisaties de criminelen precies toegang hebben gekregen en of zij nog steeds actief zijn.

Niet genoeg aan alleen updaten