De EU en de VS dichter bij afronding van het handelsakkoord na terugkoppeling van Washington
De Europese Commissie heeft goede hoop dat de details van de uitzonderingen op de tarieven, die al lang hadden moeten zijn afgerond, snel zullen worden afgerond.
Ursula tijdens ontmoeting met Trump in zijn bezoek naar Schotland dit jaar. / Foto: Reuters
15 augustus 2025

De Europese Commissie heeft donderdag bekendgemaakt dat de Verenigde Staten zijn teruggekomen op de langverwachte gezamenlijke verklaring die als basis dient voor het handelsakkoord dat Ursula von der Leyen en Donald Trump eind juli hebben gesloten.

Ruim twee weken geleden kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Schotland bijeen en sloten zij een politiek akkoord dat een einde maakte aan het handelsconflict tussen de twee blokken.

Hoewel de gezamenlijke verklaring van de VS en de EU geen rechtskracht heeft, is deze van cruciaal belang omdat hierin technische specificaties worden vastgelegd en een lijst wordt opgenomen van goederen die vrijgesteld worden van tarieven.

Belangrijke aspecten zijn nog onduidelijk. In de niet-bindende gezamenlijke verklaring, die als leidraad dient voor een juridisch bindende handelsovereenkomst, moet worden gespecificeerd welke EU-goederen vrijgesteld worden van tarieven. Hiernaast zal worden gekeken of de VS het bestaande tarief op auto's en auto-onderdelen zal verlagen.

Daarnaast zijn quota en een verlaging van de huidige tarieven van 50% op staal en aluminium gepland.

President Donald Trump wacht nog steeds met het ondertekenen van zijn besluit over de invoer van auto's, maar de woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde donderdag dat hij zich daar geen zorgen over maakt.

“De VS hebben ons in dit verband politieke garanties gegeven en we kijken uit naar de uitvoering daarvan.”

