De Europese Commissie heeft donderdag bekendgemaakt dat de Verenigde Staten zijn teruggekomen op de langverwachte gezamenlijke verklaring die als basis dient voor het handelsakkoord dat Ursula von der Leyen en Donald Trump eind juli hebben gesloten.

Ruim twee weken geleden kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Schotland bijeen en sloten zij een politiek akkoord dat een einde maakte aan het handelsconflict tussen de twee blokken.

Hoewel de gezamenlijke verklaring van de VS en de EU geen rechtskracht heeft, is deze van cruciaal belang omdat hierin technische specificaties worden vastgelegd en een lijst wordt opgenomen van goederen die vrijgesteld worden van tarieven.

Belangrijke aspecten zijn nog onduidelijk. In de niet-bindende gezamenlijke verklaring, die als leidraad dient voor een juridisch bindende handelsovereenkomst, moet worden gespecificeerd welke EU-goederen vrijgesteld worden van tarieven. Hiernaast zal worden gekeken of de VS het bestaande tarief op auto's en auto-onderdelen zal verlagen.