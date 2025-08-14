Werknemers van de AB Inbev-brouwerij in Hoegaarden zijn in staking gegaan omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Nadat bleek dat er een probleem was met de productie van biervaten in de zusterfabriek in Luik, kreeg de brouwerij onlangs (opnieuw) een nieuw contract toegewezen.

De kwestie begon toen AB Inbev aan het begin van deze zomer aankondigde dat het de productie van vaten zou verplaatsen naar zijn brouwerij in Jupille-sur-Meuse (Luik). Maar door een probleem kunnen deze vaten niet meer worden verkocht.

Hoewel de productie deze zomer naar Jupille-sur-Meuse is verplaatst, heeft de vakbond eerder deze week gezegd dat werknemers worden gedwongen om opnieuw vaten te produceren. De vakbond beweert dat, aangezien deze vaten momenteel niet geschikt zijn voor verkoop, de brouwerij in Vlaams-Brabant de productie van de vaten terug zal krijgen.

AB InBev zelf geeft geen verdere details over de productie.