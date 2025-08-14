BUSINESS EN TECHNOLOGIE
Hoge werkdruk zorgt voor staking in brouwerij Hoegaarden
Vakbonden klagen over “te hoge werkdruk” en hebben gistermiddag alle productielijnen in Hoegaarden stilgelegd. Vandaag wordt de staking voortgezet en verder optreden wordt niet uitgesloten.
ARCHIEFFOTO: Brouwerijen tonen de productie van blikjes. / Foto: Reuters
14 augustus 2025

Werknemers van de AB Inbev-brouwerij in Hoegaarden zijn in staking gegaan omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Nadat bleek dat er een probleem was met de productie van biervaten in de zusterfabriek in Luik, kreeg de brouwerij onlangs (opnieuw) een nieuw contract toegewezen.

De kwestie begon toen AB Inbev aan het begin van deze zomer aankondigde dat het de productie van vaten zou verplaatsen naar zijn brouwerij in Jupille-sur-Meuse (Luik). Maar door een probleem kunnen deze vaten niet meer worden verkocht.

Hoewel de productie deze zomer naar Jupille-sur-Meuse is verplaatst, heeft de vakbond eerder deze week gezegd dat werknemers worden gedwongen om opnieuw vaten te produceren. De vakbond beweert dat, aangezien deze vaten momenteel niet geschikt zijn voor verkoop, de brouwerij in Vlaams-Brabant de productie van de vaten terug zal krijgen.

AB InBev zelf geeft geen verdere details over de productie.

Stemmen gehoord krijgen

Vakbondsvertegenwoordiger Wouter Gorissen (ACV) verklaarde: “Ondertussen zijn de machines niet onderhouden, hebben we te weinig werknemers en zijn veel mensen niet meer opgeleid voor deze taak.” Volgens de vakbond is de staking ook voor donderdag gepland.

De vakbonden willen dat het management hun klachten over onderbezetting en opleiding serieus neemt.

