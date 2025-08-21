WERELD
Klimaatcrisis veroorzaakt recordstijging van door muggen overgedragen ziekten in Europa: gezondheidsinstantie
Europa gaat een nieuwe fase in waarbij "langere, wijdverspreide en intensievere overdracht van door muggen overgedragen ziekten de nieuwe norm wordt", aldus een functionaris.
De Aedes albopictus-mug, die het chikungunyavirus kan overdragen, is nu gevestigd in 16 Europese landen en 369 regio's. / Foto: Reuters
21 augustus 2025

Europa heeft dit jaar een recordaantal uitbraken van door muggen overgedragen ziekten zoals chikungunya en het West-Nijlvirus geregistreerd, aldus het EU-gezondheidsagentschap. Het agentschap stelt dat klimaatverandering bijdraagt aan een 'nieuw normaal'.

Europa ervaart langere en intensere transmissieseizoenen voor door muggen overgedragen ziekten, meldde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) woensdag.

“Deze verschuiving wordt veroorzaakt door klimatologische en omgevingsfactoren zoals stijgende temperaturen, langere zomerseizoenen, mildere winters en veranderingen in neerslagpatronen – omstandigheden die samen een gunstige omgeving creëren voor muggen om te gedijen en virussen over te dragen,” aldus het ECDC in een verklaring.

Stijgende uitbraken

Europa bevindt zich in een nieuwe fase waarin “langere, meer wijdverspreide en intensere transmissie van door muggen overgedragen ziekten het nieuwe normaal wordt,” zei ECDC-directeur Pamela Rendi-Wagner.

De mug die het chikungunyavirus kan verspreiden, Aedes albopictus, is nu gevestigd in 16 Europese landen en 369 regio’s, een stijging ten opzichte van slechts 114 regio’s tien jaar geleden, aldus het ECDC.

Aanbevolen

Europa heeft tot nu toe in 2025 27 uitbraken van chikungunya gezien, een nieuw record voor het continent.

Voor het eerst werd een lokaal overgedragen geval gemeld in de regio Elzas in Frankrijk, “een uitzonderlijk voorval op deze breedtegraad, wat de voortdurende noordwaartse uitbreiding van het transmissierisico benadrukt,” aldus het agentschap.

Op 13 augustus hadden acht Europese landen 335 lokaal overgedragen menselijke gevallen van West-Nijlvirusinfectie en 19 sterfgevallen gemeld, waarbij Italië verreweg het zwaarst getroffen land was met 274 infecties.

“Naarmate het landschap van door muggen overgedragen ziekten zich ontwikkelt, zullen in de toekomst meer mensen in Europa risico lopen”, aldus Celine Gossner, hoofd van de afdeling voedsel-, water- en vectoroverdraagbare en zoönotische ziekten bij het ECDC.

Preventie is belangrijker dan ooit, zowel door gecoördineerde volksgezondheidsmaatregelen als persoonlijke beschermingsmaatregelen, voegde ze eraan toe.

Het ECDC riep mensen in getroffen gebieden op om zichzelf te beschermen tegen muggenbeten door muggenwerende middelen te gebruiken, lange mouwen en broeken te dragen, en gebruik te maken van horren en klamboes.

