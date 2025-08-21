Europa heeft dit jaar een recordaantal uitbraken van door muggen overgedragen ziekten zoals chikungunya en het West-Nijlvirus geregistreerd, aldus het EU-gezondheidsagentschap. Het agentschap stelt dat klimaatverandering bijdraagt aan een 'nieuw normaal'.

Europa ervaart langere en intensere transmissieseizoenen voor door muggen overgedragen ziekten, meldde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) woensdag.

“Deze verschuiving wordt veroorzaakt door klimatologische en omgevingsfactoren zoals stijgende temperaturen, langere zomerseizoenen, mildere winters en veranderingen in neerslagpatronen – omstandigheden die samen een gunstige omgeving creëren voor muggen om te gedijen en virussen over te dragen,” aldus het ECDC in een verklaring.

Stijgende uitbraken

Europa bevindt zich in een nieuwe fase waarin “langere, meer wijdverspreide en intensere transmissie van door muggen overgedragen ziekten het nieuwe normaal wordt,” zei ECDC-directeur Pamela Rendi-Wagner.

De mug die het chikungunyavirus kan verspreiden, Aedes albopictus, is nu gevestigd in 16 Europese landen en 369 regio’s, een stijging ten opzichte van slechts 114 regio’s tien jaar geleden, aldus het ECDC.