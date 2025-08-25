Leden van de Amerikaanse Nationale Garde in Washington, DC dragen nu wapens, waarbij de eenheid zondag waarschuwde dat "aanhoudingen kunnen plaatsvinden, wat kan leiden tot arrestaties."

De aankondiging, gerapporteerd door The Washington Post, wijst op een grotere militaire rol in president Donald Trump's federale overname van politietaken in de Amerikaanse hoofdstad.

Een woordvoerder van de Joint Task Force-DC verklaarde dat leden van de Garde zullen worden uitgerust met standaardwapens, waaronder mogelijk M4-karabijnen en M17-pistolen, als onderdeel van de inzet van personeel uit Washington, DC en zes andere staten.

Op zondag werden leden van de Garde gesignaleerd bij Union Station met zichtbare zijwapens. Volgens de verklaring opereren zij onder regels die "het gebruik van geweld alleen toestaan als laatste redmiddel en uitsluitend in reactie op een directe dreiging van de dood of ernstig lichamelijk letsel."