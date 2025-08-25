WERELD
Nationale Garde in Washington, DC begint met het dragen van wapens
Een woordvoerder van de Joint Task Force-DC zegt dat de Nationale Garde tijdens de inzet vanuit Washington D.C. en zes andere staten standaardwapens zoals M4-karabijnen en M17-pistolen zullen dragen.
Nationale Garde in Washington D.C. begint wapens te dragen. / Foto: AP
25 augustus 2025

Leden van de Amerikaanse Nationale Garde in Washington, DC dragen nu wapens, waarbij de eenheid zondag waarschuwde dat "aanhoudingen kunnen plaatsvinden, wat kan leiden tot arrestaties."

De aankondiging, gerapporteerd door The Washington Post, wijst op een grotere militaire rol in president Donald Trump's federale overname van politietaken in de Amerikaanse hoofdstad.

Een woordvoerder van de Joint Task Force-DC verklaarde dat leden van de Garde zullen worden uitgerust met standaardwapens, waaronder mogelijk M4-karabijnen en M17-pistolen, als onderdeel van de inzet van personeel uit Washington, DC en zes andere staten.

Op zondag werden leden van de Garde gesignaleerd bij Union Station met zichtbare zijwapens. Volgens de verklaring opereren zij onder regels die "het gebruik van geweld alleen toestaan als laatste redmiddel en uitsluitend in reactie op een directe dreiging van de dood of ernstig lichamelijk letsel."

De missie van de Nationale Garde "blijft gericht op het versterken van de taak om lokale en federale wetshandhaving in de gemeenschap in Washington, DC te ondersteunen," aldus de taskforce in de verklaring. "De Nationale Garde zet zich in voor openbare veiligheid."

De ontwikkeling volgt op de goedkeuring door de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, dat troepen van de Nationale Garde die zijn ingezet onder Trump's anti-misdaad-initiatief in Washington, wapens mogen dragen.

Ter ondersteuning van de DC Garde werden meer dan 1.900 troepen van de Nationale Garde uit West Virginia, South Carolina, Mississippi, Ohio, Louisiana en Tennessee gemobiliseerd. Troepen uit deze door Republikeinen geleide staten begonnen vorige week in de hoofdstad aan te komen.

