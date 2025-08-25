Bij een pro-Palestijnse betoging in het centrum van Brussel is zondagavond een 22-jarige man neergestoken. Het incident vond rond 18.15 uur plaats in de Lakensestraat, ter hoogte van het Zaterdagplein. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert intussen niet langer in levensgevaar. Hij ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg.

De politie arresteerde kort na de feiten een 21-jarige verdachte. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag. De omgeving werd afgezet en het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Camerabeelden worden geanalyseerd om de precieze omstandigheden te achterhalen.

Over de aanleiding van de steekpartij bestaan tegenstrijdige lezingen. Volgens sommige ooggetuigen was er een ruzie tussen twee deelnemers, die uitmondde in een gevecht waarbij het slachtoffer werd geslagen en vervolgens neergestoken. De organisatie van de vreedzame mars stelt daarentegen dat “een onbekend individu, die niets met het evenement te maken had, de menigte binnendrong en manifestanten aanviel”. Deze versie wordt bevestigd door verschillende aanwezigen, maar de politie houdt voorlopig alle pistes open.