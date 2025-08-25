WERELD
Man neergestoken bij pro-Palestijnse betoging in Brussel, toestand slachtoffer gestabiliseerd
De organisatie van de vreedzame mars stelt daarentegen dat “een onbekend individu, die niets met het evenement te maken had, de menigte binnendrong en manifestanten aanviel”.
De Belgische politie arresteerde de verdachte en kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. / TRT World
25 augustus 2025

Bij een pro-Palestijnse betoging in het centrum van Brussel is zondagavond een 22-jarige man neergestoken. Het incident vond rond 18.15 uur plaats in de Lakensestraat, ter hoogte van het Zaterdagplein. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert intussen niet langer in levensgevaar. Hij ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg.

De politie arresteerde kort na de feiten een 21-jarige verdachte. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag. De omgeving werd afgezet en het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Camerabeelden worden geanalyseerd om de precieze omstandigheden te achterhalen.

Over de aanleiding van de steekpartij bestaan tegenstrijdige lezingen. Volgens sommige ooggetuigen was er een ruzie tussen twee deelnemers, die uitmondde in een gevecht waarbij het slachtoffer werd geslagen en vervolgens neergestoken. De organisatie van de vreedzame mars stelt daarentegen dat “een onbekend individu, die niets met het evenement te maken had, de menigte binnendrong en manifestanten aanviel”. Deze versie wordt bevestigd door verschillende aanwezigen, maar de politie houdt voorlopig alle pistes open.

De betoging, die eerder op de dag in Molenbeek was gestart en enkele honderden deelnemers telde, verliep aanvankelijk rustig. Er werd onder meer opgeroepen tot sancties tegen Israël en tot een einde van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. De mars eindigde aan de Beurs, waar dagelijks pro-Palestijnse bijeenkomsten plaatsvinden.

De organisatoren van Bruxelles Intifada veroordeelden de aanval in een persbericht. Kort na het incident liepen de spanningen aan de Beurs korte tijd op tussen betogers en de politie, mede door de inzet van politiehonden.

