Na reeks ATM-explosies in Oostenrijk zijn Nederlanders aangehouden
Na reeks ATM-explosies en een internationaal onderzoek waarbij de Nederlandse en Duitse politie betrokken waren, heeft de Oostenrijkse politie vier personen, waarvan drie Nederlanders, opgepakt. Ook zijn er in Nederland huiszoekingen verricht.
ARCHIEFFOTO: Politiebus rijdt door de straten van Wenen. / Foto: Reuters
26 augustus 2025

Na een plofkraak in het dorp Hofkirchen im Traunkreis, ten zuiden van Linz in Oostenrijk, zijn drie Nederlanders aangehouden. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp, een 32-jarige man uit 's-Hertogenbosch en een 28-jarige man uit Amsterdam.

Ook een vierde persoon is aangehouden, maar diens nationaliteit is niet bekendgemaakt. De explosie bij de geldautomaat heeft niet tot diefstal geleid.

Een SWAT-team kwam afgelopen dinsdag 19 augustus in actie. Dit gebeurde nadat de verdachten net na 3 uur 's nachts waren aangehouden toen een geldautomaat in het dorp Hofkirchen im Traunkreis explodeerde. Ze werden die ochtend vroeg in hechtenis genomen. Ze worden momenteel vastgehouden in Oostenrijk.

Volgens Europol en het Oostenrijkse Openbaar Ministerie zijn na de arrestaties een aantal gebouwen in Nederland doorzocht. Er zijn gps-trackers, auto's, munitie, 16.500 euro aan contant geld en “ander bewijsmateriaal” in beslag genomen.

Daarnaast zijn in Oostenrijk en Duitsland goederen in beslag genomen en huiszoekingen verricht. Maandag zijn de resultaten van de operatie van vorige week bekendgemaakt. De afgelopen jaren is het aantal grensoverschrijdende bomaanslagen op geldautomaten toegenomen.

In verband met de reeks bomaanslagen op geldautomaten die sinds 2015 in Duitsland hebben plaatsgevonden, zijn ook verschillende Nederlandse bendes aangehouden.

In mei zijn in Nederland een aantal verdachten aangehouden voor het plegen van plofkraken op geldautomaten in Duitsland. In april werd een 24-jarige Nederlandse crimineel neergeschoten en gedood in Oostenrijk.

