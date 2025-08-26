Na een plofkraak in het dorp Hofkirchen im Traunkreis, ten zuiden van Linz in Oostenrijk, zijn drie Nederlanders aangehouden. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp, een 32-jarige man uit 's-Hertogenbosch en een 28-jarige man uit Amsterdam.

Ook een vierde persoon is aangehouden, maar diens nationaliteit is niet bekendgemaakt. De explosie bij de geldautomaat heeft niet tot diefstal geleid.

Een SWAT-team kwam afgelopen dinsdag 19 augustus in actie. Dit gebeurde nadat de verdachten net na 3 uur 's nachts waren aangehouden toen een geldautomaat in het dorp Hofkirchen im Traunkreis explodeerde. Ze werden die ochtend vroeg in hechtenis genomen. Ze worden momenteel vastgehouden in Oostenrijk.

Volgens Europol en het Oostenrijkse Openbaar Ministerie zijn na de arrestaties een aantal gebouwen in Nederland doorzocht. Er zijn gps-trackers, auto's, munitie, 16.500 euro aan contant geld en “ander bewijsmateriaal” in beslag genomen.