Fed-gouverneur Lisa Cook heeft het ongekende verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump om haar te ontslaan afgewezen. Ze stelt dat hij geen wettelijke bevoegdheid heeft om in te grijpen tegen een lid van de onafhankelijke Amerikaanse centrale bank.

"Ik zal niet aftreden," zei Cook, de eerste zwarte vrouw in de raad van bestuur van de centrale bank, in een verklaring die dinsdag door haar advocaat Abbe Lowell werd gedeeld met persbureau AFP.

"President Trump beweerde mij 'om gegronde redenen' te ontslaan, terwijl er volgens de wet geen reden bestaat, en hij geen bevoegdheid heeft om dit te doen," voegde ze eraan toe.

Na vorige week te hebben opgeroepen tot haar ontslag, plaatste Trump maandagavond een brief op zijn Truth Social-platform waarin hij beweerde Cook "met onmiddellijke ingang" te hebben ontslagen.

De beslissing verwees naar beschuldigingen van valse verklaringen in haar hypotheekovereenkomsten, met de bewering dat "er voldoende reden is om u uit uw functie te verwijderen."

Lowell zwoer "alle nodige stappen te ondernemen om zijn (Trumps) poging tot illegale actie te voorkomen."

Het mogelijke juridische geschil zou de nieuwste test zijn voor de presidentiële bevoegdheden onder Trumps nieuwe ambtstermijn, waarbij de 79-jarige Republikein – gesteund door loyalisten in de hele regering – krachtig optreedt om zijn uitvoerende macht uit te oefenen.

De conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof heeft Trump onlangs toegestaan leden van andere onafhankelijke overheidsorganen te ontslaan, maar maakte een uitzondering voor de Federal Reserve in haar uitspraak.

Volgens de federale wet kunnen Fed-functionarissen alleen worden verwijderd "om gegronde redenen," wat kan worden geïnterpreteerd als wangedrag of plichtsverzuim.

In zijn aankondiging dat Cook zou worden verwijderd, wees Trump op een strafrechtelijke verwijzing van 15 augustus van de directeur van de Federal Housing Finance Agency — een trouwe bondgenoot van Trump — aan de Amerikaanse procureur-generaal.

De verwijzing, zei Trump, bood "voldoende reden" om te geloven dat Cook mogelijk "valse verklaringen" had afgelegd in één of meer hypotheekovereenkomsten.