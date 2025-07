Een recente uitspraak van een Brusselse burgerrechter heeft de Vlaamse regering opgedragen om de doorvoer van militair materieel en goederen met mogelijk militair gebruik naar Israël volledig te blokkeren. Deze beslissing volgt op een klacht van vier Belgische ngo’s – Vredesactie, Intal, 11.11.11 en de Liga voor Mensenrechten – die beweren dat de uitvoer via de haven van Antwerpen in strijd is met de Belgische wapenhandelswetgeving en het internationaal humanitair recht.

Controversiële Zending in de Haven van Antwerpen

De zaak draait om een container die in de Antwerpse haven werd tegengehouden. Deze container bevatte kegellagers afkomstig uit Frankrijk, bestemd voor het Israëlische defensiebedrijf Ashot Ashkelon Industries. Dit bedrijf levert onderdelen voor de Merkava-tanks en Namer-pantservoertuigen, die volgens de ngo’s actief worden ingezet in Gaza. Hoewel de lagers als ‘dual use’ worden beschouwd – bruikbaar voor zowel civiele als militaire doeleinden – oordeelde de rechter dat er verhoogde waakzaamheid geboden is gezien de huidige oorlogssituatie.

De rechter benadrukte de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid om dergelijke zendingen strikt te controleren. Ze verwees expliciet naar documentatie die schendingen van het internationaal recht door Israël aantoont sinds 7 oktober 2023, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof. De Vlaamse regering loopt het risico op een boete van 50.000 euro per overtreding als ze het verbod niet naleeft.

Vlaamse Regering Gaat in Beroep

De Vlaamse regering, onder leiding van minister-president Matthias Diependaele (N-VA), heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. Volgens Diependaele verplicht het vonnis Vlaanderen om op te treden in situaties waar dat wettelijk niet is toegestaan. “De uitspraak lijkt te vertrekken van een wantrouwen tegenover de overheid. Dat miskent de professionele inzet van onze diensten,” aldus de minister-president. De Vlaamse regering benadrukt dat de container in kwestie juist preventief werd tegengehouden, wat volgens hen aantoont dat de controles effectief functioneren.

Politieke Spanningen in het Federale Parlement

Terwijl de juridische strijd in Vlaanderen voortduurt, lopen de spanningen ook op in het federale parlement. Groen en PVDA hebben opgeroepen tot een opschorting van het Associatieverdrag tussen de EU en Israël. Premier De Wever blijft echter op de vlakte. Hij stelt dat Europa als geheel de sleutel in handen heeft om Israël onder druk te zetten, maar dat er momenteel een gebrek aan Europese eenheid is voor dergelijke sancties.

De Wever verklaarde: “Het lijden in Gaza moet stoppen, en onze regering focust op het lenigen van de humanitaire nood.” Hij gaf wel aan dat als de situatie verslechtert, maatregelen of sancties niet uitgesloten zijn.

Oproep tot Actie van Groen-parlementslid

Groen-parlementslid Staf Aerts heeft de coalitiepartners Vooruit, CD&V en Les Engagés aangespoord om desnoods via het parlement voor sancties te pleiten. “Er is een parlementaire meerderheid die maatregelen tegen Israël wil,” zei hij, verwijzend naar een groeiende groep politici die zich kritisch uitlaat over de Israëlische acties in Gaza.

De situatie in Gaza blijft een brandpunt van discussie in België, met verschillende politieke partijen die oproepen tot actie. De uitspraak van de Brusselse rechter kan een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van het debat over wapenleveringen aan Israël en de bredere implicaties voor de Belgische en Europese politiek.

Impact op de Belgische Wapenhandel

De beslissing van de rechter kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de Belgische wapenhandel en de manier waarop de overheid omgaat met wapenexporten naar conflictgebieden. De Vlaamse regering staat voor de uitdaging om zowel de juridische verplichtingen als de politieke druk vanuit de samenleving en andere overheden in balans te brengen.

De uitspraak heeft ook de aandacht getrokken van internationale waarnemers, die de impact van dergelijke juridische beslissingen op de bredere geopolitieke situatie in het Midden-Oosten volgen. De Belgische overheid zal moeten navigeren door een complex landschap van binnenlandse en internationale druk, terwijl ze haar verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten en internationaal recht in overweging neemt.

De komende weken en maanden zullen cruciaal zijn voor de Vlaamse regering en haar aanpak van wapenleveringen aan Israël, vooral in het licht van de voortdurende humanitaire crisis in Gaza. De reacties van zowel de Vlaamse als de federale overheid zullen nauwlettend worden gevolgd door zowel voor- als tegenstanders van de huidige wapenhandelspraktijken.