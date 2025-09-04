Demissionair premier Dick Schoof heeft dinsdag in een telefoongesprek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met klem opgeroepen om de oorlog in Gaza te beëindigen en onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen. Volgens Schoof verergert de intensivering van de Israëlische aanvallen de "nu al catastrofale situatie" in de Gazastrook alleen maar verder.

Op sociale mediaplatform X liet Schoof weten dat hij "sterk heeft aangedrongen" op een drastische verbetering van de humanitaire omstandigheden in Gaza. Israël had eerder met de EU afspraken gemaakt om aanzienlijk meer hulp toe te laten tot het gebied, maar komt die toezegging volgens de premier niet na.

Daarnaast benadrukte Schoof dat Hamas alle gijzelaars moet vrijlaten, de wapens neer moet leggen en geen rol kan spelen in de toekomstige inrichting van Gaza.