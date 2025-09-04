OORLOG IN GAZA
Volgens Schoof verergert de intensivering van de Israëlische aanvallen de "nu al catastrofale situatie" in de Gazastrook alleen maar verder.
Volgens Schoof verergert de intensivering van de Israëlische aanvallen de "nu al catastrofale situatie" in de Gazastrook alleen maar verder. / AP
4 september 2025

Demissionair premier Dick Schoof heeft dinsdag in een telefoongesprek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met klem opgeroepen om de oorlog in Gaza te beëindigen en onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen. Volgens Schoof verergert de intensivering van de Israëlische aanvallen de "nu al catastrofale situatie" in de Gazastrook alleen maar verder.

Op sociale mediaplatform X liet Schoof weten dat hij "sterk heeft aangedrongen" op een drastische verbetering van de humanitaire omstandigheden in Gaza. Israël had eerder met de EU afspraken gemaakt om aanzienlijk meer hulp toe te laten tot het gebied, maar komt die toezegging volgens de premier niet na.

Daarnaast benadrukte Schoof dat Hamas alle gijzelaars moet vrijlaten, de wapens neer moet leggen en geen rol kan spelen in de toekomstige inrichting van Gaza.

Ook veroordeelde de premier de recente Israëlische plannen voor de bouw van de zogeheten E1-nederzetting bij Jeruzalem. Die ontwikkeling zou de Westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën delen en een levensvatbare Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maken. "Elke stap die een tweestatenoplossing ondermijnt, wijzen wij af," aldus Schoof.

De premier onderstreepte dat een eindeloze oorlog in niemands belang is. "Het geweld en het lijden moeten stoppen," zei hij. Nederland zal volgens hem blijven samenwerken met internationale partners om dit doel te bereiken.

Sinds oktober 2023 zijn er volgens Palestijnse bronnen meer dan 63.600 doden gevallen in Gaza. Het gebied verkeert op de rand van hongersnood en de Israëlische regering ligt internationaal zwaar onder vuur. Het Internationaal Strafhof vaardigde in november arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daarnaast loopt bij het Internationaal Gerechtshof een genocidezaak tegen Israël.

