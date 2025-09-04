België zal Palestina erkennen in twee fasen en voert tegelijk een stevig pakket sancties tegen Israël door. Dat bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) woensdag in de Kamer. Volgens hem neemt ons land daarmee een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.
Prévot benadrukte dat er “geen enkele ambiguïteit” bestaat over het akkoord dat maandagavond in de federale regering en de Vlaamse regering werd bereikt. “De communicatiestijl kan verschillen, maar de inhoud is glashelder en wordt door alle coalitiepartners gedragen,” aldus de minister, nadat de oppositie had gewezen op vermeende verdeeldheid, vooral tussen Les Engagés en de Franstalige liberalen van de MR.
Erkenning in twee fasen
De erkenning van Palestina zal in twee stappen gebeuren. Eerst volgt een politieke en symbolische erkenning door de ondertekening van de Verklaring van New York, waarin het Palestijnse recht op een eigen staat wordt bevestigd. In een tweede fase komt de formele, juridische erkenning via een koninklijk besluit, maar die is afhankelijk van twee voorwaarden: de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars en het verdwijnen van Hamas uit de Palestijnse regeringsstructuren.
Prévot gaf toe dat een onmiddellijke, onvoorwaardelijke erkenning “intellectueel de juiste keuze” zou zijn geweest, maar politiek niet haalbaar bleek binnen de coalitie. “Het compromis is het enige mogelijke pad, en het zorgt er tegelijk voor dat België tot een kleine minderheid van Europese landen behoort die Palestina deze maand nog zal erkennen, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN,” zei hij.
Sancties tegen Israël
Naast de erkenning kondigde de regering ook een pakket sancties tegen Israël aan. België legt onder meer diplomatieke beperkingen en economische maatregelen op, in reactie op het geweld in Gaza. Daarmee, stelt Prévot, plaatst België zich “in de Europese kopgroep”. “Er zijn niet veel lidstaten die zo doortastend optreden. Critici daag ik uit ons beleid te vergelijken met dat van andere landen.”
Politieke spanningen en kritiek
Binnen de meerderheid waren vooral de N-VA en MR aanvankelijk terughoudend om een scherp standpunt in te nemen tegenover Israël. Uiteindelijk schaarden ook zij zich achter het compromis. N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter noemde de afspraken “een hefboom” om de situatie in Gaza aan te pakken, terwijl MR-parlementslid Michel De Maegd benadrukte dat de tweefasige aanpak voldoende garanties bevat.
De oppositie bekritiseerde intussen de afwezigheid van premier Bart De Wever tijdens het Kamerdebat. Hij verbleef op dat moment op werkbezoek in Nederland.
Prévot blijft echter bij zijn conclusie: “België geeft met dit akkoord een krachtig signaal. We kiezen ervoor de vrede alle kansen te geven, zonder Hamas te belonen. Daarmee bevestigen we onze rol als vooraanstaand verdediger van internationaal recht in Europa.”
Reactie Israël
De beslissing van België bleef ook internationaal niet onopgemerkt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu haalde fel uit naar zijn Belgische ambtgenoot Bart De Wever en noemde hem op X “een zwakke leider” die “islamitisch terrorisme probeert te sussen door Israël op te offeren”. Volgens Netanyahu “wil De Wever de terroristische krokodil voeden voordat die België verslindt”. Israël, zo voegde hij eraan toe, “zal daar niet in meegaan en zichzelf blijven verdedigen”.
Het is niet de eerste keer dat Netanyahu buitenlandse leiders viseert die stappen zetten richting erkenning van Palestina. Eerder had hij ook kritiek op voormalig premier Alexander De Croo en de Australische premier Anthony Albanese. Binnen België wezen politici er intussen op dat de erkenning enkel onder strikte voorwaarden gebeurt: de vrijlating van gijzelaars en de uitsluiting van Hamas uit de Palestijnse regeringsstructuren. N-VA’er Michael Freilich benadrukte in zijn reactie dat De Wever “altijd een vriend van het Joodse volk is geweest en een consequente verdediger van Israëls recht op zelfverdediging”.