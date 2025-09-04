België zal Palestina erkennen in twee fasen en voert tegelijk een stevig pakket sancties tegen Israël door. Dat bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) woensdag in de Kamer. Volgens hem neemt ons land daarmee een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Prévot benadrukte dat er “geen enkele ambiguïteit” bestaat over het akkoord dat maandagavond in de federale regering en de Vlaamse regering werd bereikt. “De communicatiestijl kan verschillen, maar de inhoud is glashelder en wordt door alle coalitiepartners gedragen,” aldus de minister, nadat de oppositie had gewezen op vermeende verdeeldheid, vooral tussen Les Engagés en de Franstalige liberalen van de MR.

Erkenning in twee fasen

De erkenning van Palestina zal in twee stappen gebeuren. Eerst volgt een politieke en symbolische erkenning door de ondertekening van de Verklaring van New York, waarin het Palestijnse recht op een eigen staat wordt bevestigd. In een tweede fase komt de formele, juridische erkenning via een koninklijk besluit, maar die is afhankelijk van twee voorwaarden: de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars en het verdwijnen van Hamas uit de Palestijnse regeringsstructuren.

Prévot gaf toe dat een onmiddellijke, onvoorwaardelijke erkenning “intellectueel de juiste keuze” zou zijn geweest, maar politiek niet haalbaar bleek binnen de coalitie. “Het compromis is het enige mogelijke pad, en het zorgt er tegelijk voor dat België tot een kleine minderheid van Europese landen behoort die Palestina deze maand nog zal erkennen, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN,” zei hij.

Sancties tegen Israël

Naast de erkenning kondigde de regering ook een pakket sancties tegen Israël aan. België legt onder meer diplomatieke beperkingen en economische maatregelen op, in reactie op het geweld in Gaza. Daarmee, stelt Prévot, plaatst België zich “in de Europese kopgroep”. “Er zijn niet veel lidstaten die zo doortastend optreden. Critici daag ik uit ons beleid te vergelijken met dat van andere landen.”