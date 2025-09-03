OORLOG IN GAZA
Israëlische oppositieleider: Besluit België over Palestina gevolg Netanyahu's “politieke mislukking"
Belgische erkenning van Palestina leidt tot felle reacties in Israël.
Extreem rechtse minister Itamar Ben Gvir behoort tot de twee Israëlische ministers die België niet meer mag binnenreizen. / AP
3 september 2025

De beslissing van de Belgische federale regering om de Palestijnse staat te erkennen en sancties tegen Israël te overwegen, heeft in Israël tot scherpe reacties geleid. Terwijl de Israëlische regering zelf voorlopig nog geen officieel standpunt heeft ingenomen, uitten zowel oppositieleiders als ministers hun ongenoegen.

Volgens Avigdor Liberman, leider van de partij Israël Ons Huis, is het Belgische besluit een rechtstreeks gevolg van het “politieke falen” van premier Benjamin Netanyahu. “Omdat Netanyahu er niet in slaagt de politieke arena te beheersen, zien we voor onze ogen een Palestijnse staat ontstaan,” aldus Liberman.

Ook de extreem rechtse minister Itamar Ben Gvir reageerde fel. Hij behoort tot de twee Israëlische ministers die België niet meer mag binnenreizen. Ben Gvir sneerde dat “zelfingenomen Europese landen die zich laten manipuleren door Hamas uiteindelijk zelf met terrorisme te maken zullen krijgen.”

In Israëlische media klonk eveneens forse kritiek, al ging de berichtgeving niet overal even accuraat. Zo werd aanvankelijk vaak niet vermeld dat België voorwaarden koppelt aan de erkenning van Palestina. N-VA-Kamerlid Michael Freilich benadrukte tegenover het Joodse persagentschap JNS dat die voorwaarden er juist voor zullen zorgen dat de erkenning in de praktijk mogelijk nooit wordt uitgevoerd.

Premier Netanyahu heeft zelf nog niet gereageerd op de Belgische beslissing, in tegenstelling tot de Franse president Macron, wiens uitspraken over erkenning eerder meteen tot een reactie van de Israëlische premier leidden.

