De beslissing van de Belgische federale regering om de Palestijnse staat te erkennen en sancties tegen Israël te overwegen, heeft in Israël tot scherpe reacties geleid. Terwijl de Israëlische regering zelf voorlopig nog geen officieel standpunt heeft ingenomen, uitten zowel oppositieleiders als ministers hun ongenoegen.

Volgens Avigdor Liberman, leider van de partij Israël Ons Huis, is het Belgische besluit een rechtstreeks gevolg van het “politieke falen” van premier Benjamin Netanyahu. “Omdat Netanyahu er niet in slaagt de politieke arena te beheersen, zien we voor onze ogen een Palestijnse staat ontstaan,” aldus Liberman.

Ook de extreem rechtse minister Itamar Ben Gvir reageerde fel. Hij behoort tot de twee Israëlische ministers die België niet meer mag binnenreizen. Ben Gvir sneerde dat “zelfingenomen Europese landen die zich laten manipuleren door Hamas uiteindelijk zelf met terrorisme te maken zullen krijgen.”