Toen de achtjarige Sidra Al Bordeeni terugkwam van de kliniek met haar prothetische arm, sprong ze meteen op een fiets in het Jordaanse vluchtelingenkamp waar ze woont. Het was de eerste keer dat ze weer fietste sinds een Israëlische raketaanval in Gaza haar arm een jaar geleden had weggenomen.

Sidra raakte gewond terwijl ze schuilde in de Nuseirat-school, een van de vele scholen in Gaza die waren omgebouwd tot geïmproviseerde opvangplaatsen voor Israëlische aanvallen. Haar moeder, Sabreen Al Bordeeni, vertelde dat de ingestorte gezondheidszorg in Gaza en het onvermogen van de familie om destijds te vertrekken het onmogelijk maakten om haar hand te redden.

“Ze is buiten aan het spelen, en al haar vrienden en broers en zussen zijn gefascineerd door haar arm,” zei Al Bordeeni telefonisch, terwijl ze herhaaldelijk God dankte voor deze dag.

“Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben om mijn dochter gelukkig te zien.”

De arm werd meer dan 4.000 kilometer verderop in Karachi gemaakt door Bioniks, een Pakistaans bedrijf dat een smartphone-app gebruikt om foto’s vanuit verschillende hoeken te maken en een 3D-model te creëren voor op maat gemaakte protheses.

CEO Anas Niaz vertelde dat de sociale onderneming sinds 2021 meer dan 1.000 op maat gemaakte armen in Pakistan heeft geleverd, gefinancierd door een mix van betalingen van patiënten, sponsoring door bedrijven en donaties. Dit was echter de eerste keer dat het bedrijf protheses leverde aan mensen die door een conflict waren getroffen.

Virtuele armaturen

Sidra en de driejarige Habebat Allah, die beide armen en een been verloor in de oorlog van Israël tegen Gaza, ondergingen dagen van consultaties op afstand en virtuele aanpassingen.

Vervolgens vloog Niaz van Karachi naar Amman om de meisjes te ontmoeten en de eerste internationale levering van zijn bedrijf te doen.

Sidra’s prothese werd gefinancierd door de Mafaz-kliniek in Amman, terwijl donaties van Pakistanen de kosten voor Habebat dekten.

Mafaz-CEO Entesar Asaker zei dat de kliniek samenwerkte met Bioniks vanwege de lage kosten, de oplossingen op afstand en de mogelijkheid om virtueel problemen op te lossen.

Niaz legde uit dat elke prothetische arm ongeveer $2.500 kost, aanzienlijk minder dan de $10.000 tot $20.000 voor alternatieven uit de Verenigde Staten.

Hoewel de armen van Bioniks minder geavanceerd zijn dan Amerikaanse versies, bieden ze een hoog niveau van functionaliteit voor kinderen en zijn ze dankzij de afstandsbediening toegankelijker dan opties uit andere landen.

“We zijn van plan om ook ledematen te leveren aan mensen in andere conflictgebieden, zoals Oekraïne, en een wereldwijd bedrijf te worden,” zei Niaz.

Wereldwijd zijn de meeste geavanceerde protheses ontworpen voor volwassenen en bereiken ze zelden kinderen in oorlogsgebieden, die lichtere ledematen en vervangingen nodig hebben elke 12 tot 18 maanden terwijl ze groeien.

Niaz zei dat ze financieringsopties onderzoeken voor toekomstige vervangingen voor Sidra en Habebat, en voegde eraan toe dat de kosten niet te hoog zouden zijn.

“Slechts een paar onderdelen zouden moeten worden vervangen,” zei hij, “de rest kan worden hergebruikt om een ander kind te helpen.”

Bioniks verwerkt soms populaire fictieve personages in de protheses voor kinderen, zoals Marvel’s Iron Man of Disney’s Elsa, een functie die volgens Niaz helpt bij de emotionele acceptatie en het dagelijks gebruik.

'Eindelijk mijn vader knuffelen'

Gaza heeft nu ongeveer 4.500 nieuwe amputees, bovenop de 2.000 bestaande gevallen van vóór de oorlog, waarvan velen kinderen zijn. Dit maakt het een van de grootste crises van kindamputaties per hoofd van de bevolking in de recente geschiedenis, aldus het VN-agentschap OCHA in maart.

Een studie van het Palestijnse Bureau voor Statistiek in april toonde aan dat minstens 7.000 kinderen gewond zijn geraakt sinds de oorlog van Israël tegen Gaza begon in oktober 2023.

Lokale gezondheidsautoriteiten melden dat meer dan 50.000 Palestijnen zijn omgekomen, waarvan bijna een derde kinderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat het gezondheidssysteem van Gaza “op zijn knieën” ligt, met de grenssluitingen door Israël die kritieke voorraden doen opdrogen, waardoor gewonden geen toegang hebben tot gespecialiseerde zorg, vooral te midden van golven van gewonde patiënten.

“Waar het bijna onmogelijk is voor zorgprofessionals en patiënten om elkaar te ontmoeten, overbrugt behandeling op afstand een cruciale kloof, waardoor beoordelingen, aanpassingen en vervolg mogelijk zijn zonder reizen of gespecialiseerde centra,” zei Asadullah Khan, kliniekmanager bij ProActive Prosthetic in Leeds, VK, dat kunstmatige ledematen en ondersteuning biedt voor traumapatiënten.

Bioniks hoopt dergelijke oplossingen op grote schaal te pionieren, maar financiering blijft een struikelblok en het bedrijf probeert nog steeds levensvatbare partnerschappen te vormen.

Sidra is nog steeds aan het wennen aan haar nieuwe hand, waarop ze nu een kleine armband draagt.

Het afgelopen jaar vroeg ze, wanneer ze een hart wilde maken – een eenvoudig gebaar met beide handen – iemand anders om het af te maken. Deze keer vormde ze zelf de vorm, maakte een foto en stuurde die naar haar vader, die nog steeds vastzit in Gaza.

“Waar ik het meest naar uitkijk, is om eindelijk mijn vader met beide armen te kunnen omhelzen als ik hem zie,” zei ze.