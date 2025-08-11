België heeft vrijdag de Israëlische ambassadeur in Brussel, Idit Rosenzweig-Abu, ontboden naar aanleiding van het besluit van de Israëlische regering om Gaza-Stad en de omliggende vluchtelingenkampen te bezetten. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) sprak namens de Belgische regering zijn “totale afkeuring” uit over deze plannen, die volgens hem indruisen tegen het internationaal recht en de voortzetting vormen van de kolonisatie van Palestijnse gebieden.

De bezetting werd in de nacht van donderdag op vrijdag goedgekeurd door het Israëlische veiligheidskabinet, nadat premier Benjamin Netanyahu had opgeroepen tot een volledige militaire controle over de Gazastrook. Het besluit leidde wereldwijd tot scherpe kritiek.

“Hoewel het legitiem is om de terroristische groepering Hamas te willen vernietigen, mag dit niet gebeuren door middel van onevenredige operaties die de toch al zeer lange lijst van Palestijnse burgerslachtoffers nog verder zullen verlengen,” aldus Prévot. “We moeten krachtig pleiten voor het intrekken van deze plannen, omdat ze elke kans op een staakt-het-vuren en een duurzame tweestatenoplossing permanent in gevaar brengen.”

Niet alleen België, maar ook internationale actoren uiten hun bezorgdheid. De Verenigde Naties riepen Israël vrijdag op om de bezettingsplannen onmiddellijk stop te zetten. De Britse premier Keir Starmer waarschuwde dat het besluit “alleen maar meer bloedvergieten” zal veroorzaken. Duitsland, traditioneel een van Israëls dichtste bondgenoten in Europa, kondigde zelfs aan te stoppen met de export van wapens die in Gaza zouden kunnen worden ingezet.