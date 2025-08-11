OORLOG IN GAZA
Tienduizenden demonstreren in Istanbul om te protesteren tegen genocide en gedwongen uithongering van Israël in Gaza
Demonstranten marcheren van het Beyazit-plein naar de Ayasofya-moskee, en roepen op tot dringende internationale actie om het lijden in Gaza te beëindigen.
De Israëlische militaire campagne heeft de enclave verwoest en geleid tot sterfgevallen door honger en verhongering. / AA
11 augustus 2025

Tienduizenden pro-Palestijnse demonstranten hebben zich zaterdagavond verzameld op het Beyazit-plein in Istanbul na het avondgebed om hun verzet te uiten tegen de aanhoudende genocide en gedwongen uithongering in Gaza door Israël.

De demonstratie, waaraan zowel niet-gouvernementele organisaties als veel burgers deelnamen, ging verder met een mars naar de historische Ayasofya-moskee.

De deelnemers wilden aandacht vestigen op de humanitaire crisis en hun solidariteit betuigen met de bevolking van Gaza, temidden van escalerend geweld en ernstige tekorten aan voedsel en medische voorzieningen.

Organisatoren riepen de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen om het lijden te beëindigen.

Israël heeft te maken met groeiende verontwaardiging vanwege de genocide in Gaza, waar sinds oktober 2023 meer dan 61.000 mensen zijn omgekomen.

De militaire campagne heeft de enclave verwoest en geleid tot sterfgevallen door honger en uithongering.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.

