Tienduizenden pro-Palestijnse demonstranten hebben zich zaterdagavond verzameld op het Beyazit-plein in Istanbul na het avondgebed om hun verzet te uiten tegen de aanhoudende genocide en gedwongen uithongering in Gaza door Israël.

De demonstratie, waaraan zowel niet-gouvernementele organisaties als veel burgers deelnamen, ging verder met een mars naar de historische Ayasofya-moskee.

De deelnemers wilden aandacht vestigen op de humanitaire crisis en hun solidariteit betuigen met de bevolking van Gaza, temidden van escalerend geweld en ernstige tekorten aan voedsel en medische voorzieningen.

Organisatoren riepen de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen om het lijden te beëindigen.

Israël heeft te maken met groeiende verontwaardiging vanwege de genocide in Gaza, waar sinds oktober 2023 meer dan 61.000 mensen zijn omgekomen.