“Kunt u ons vertellen hoe hij is omgekomen, waar en waarom?”
11 augustus 2025

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah heeft kritiek geuit op het eerbetoon van de UEFA aan wijlen Suleiman Al-Obeid, bekend als de ‘Palestijnse Pelé’, nadat de Europese voetbalbond naliet te vermelden dat hij door Israël werd gedood terwijl hij in het Palestijnse Gaza op humanitaire hulp wachtte.

In een kort bericht op X op 9 augustus noemde de UEFA het voormalige lid van het nationale team “een talent dat zelfs in de donkerste tijden hoop gaf aan talloze kinderen”.

Salah reageerde op de tweet: “Kunt u ons vertellen hoe hij is omgekomen, waar en waarom?”

De Palestijnse voetbalbond zei dat Al-Obeid, 41, werd gedood door een Israëlische aanval op burgers die in het zuiden van Gaza op humanitaire hulp wachtten.

Al-Obeid, geboren in Gaza en vader van vijf kinderen, wordt gezien als een van de grootste sterren in de Palestijnse voetbalgeschiedenis. Hij speelde 24 officiële wedstrijden voor het nationale team en scoorde twee doelpunten.

Volgens Palestijnse functionarissen heeft Israël sinds 7 oktober 2023 meer dan 800 Palestijnse atleten gedood.

