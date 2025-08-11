Liverpool-aanvaller Mohamed Salah heeft kritiek geuit op het eerbetoon van de UEFA aan wijlen Suleiman Al-Obeid, bekend als de ‘Palestijnse Pelé’, nadat de Europese voetbalbond naliet te vermelden dat hij door Israël werd gedood terwijl hij in het Palestijnse Gaza op humanitaire hulp wachtte.

In een kort bericht op X op 9 augustus noemde de UEFA het voormalige lid van het nationale team “een talent dat zelfs in de donkerste tijden hoop gaf aan talloze kinderen”.

Salah reageerde op de tweet: “Kunt u ons vertellen hoe hij is omgekomen, waar en waarom?”