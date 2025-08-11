Een recent vrijgegeven video weerspreekt de claim van 'zelfverdediging' die een illegale Israëlische kolonist heeft gemaakt in verband met de dood van de Palestijnse filmmaker Odeh Hathalin. Hathalin kreeg internationale bekendheid door zijn werk aan de Oscar-winnende documentaire No Other Land, waarin de gedwongen verdrijving van Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever wordt belicht.
De mensenrechtenorganisatie B’Tselem publiceerde zondag beelden die door Hathalin zelf zijn opgenomen.
Hierop is te zien hoe de illegale Israëlische kolonist Yinon Levi zijn wapen richt en schiet, waarna het beeld abrupt stopt terwijl de 31-jarige filmmaker in elkaar zakt. Het incident vond plaats op 28 juli tijdens een protest tegen de Israëlische bulldozing van land in zijn geboortedorp Umm al-Khair, gelegen in het Masafer Yatta-gebied ten zuiden van Hebron.
Levi werd kort onder huisarrest geplaatst, maar werd op 1 augustus vrijgelaten nadat de Israëlische autoriteiten verklaarden dat er onvoldoende bewijs was om hem te vervolgen en zijn claim van zelfverdediging accepteerden.
Volgens B’Tselem reed de illegale kolonist met een graafmachine het dorp binnen en opende hij het vuur toen bewoners hem probeerden te verdrijven.
Zowel de EU als de VS hebben Levi eerder gesanctioneerd vanwege gewelddadige aanvallen en gedwongen verdrijvingen van Palestijnen.
De Israëlische autoriteiten hielden het lichaam van Hathalin vast tot donderdag, waarna het werd vrijgegeven aan zijn familie na een hongerstaking van 70 vrouwen in het dorp.
Israëlische troepen verhinderden echter het opzetten van een rouwtent en verspreidden rouwenden, journalisten en supporters door het gebied tot een gesloten militaire zone werd verklaard.
Hathalin, een schoolleraar en vader van drie kinderen, maakte deel uit van het productieteam van No Other Land, dat in 2025 de Academy Award won voor Beste Documentaire.
De film documenteert de sloop van Palestijnse huizen en de uitbreiding van nederzettingen in Masafer Yatta, wat volgens de VN en mensenrechtenorganisaties in strijd is met het internationaal recht.
Sinds het begin van de Israëlische oorlog tegen de Gazastrook in oktober 2023 zijn volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid meer dan 1.000 Palestijnen gedood en meer dan 7.000 anderen gewond geraakt in de Westelijke Jordaanoever door Israëlische troepen en illegale kolonisten.
In een advies van juli vorig jaar verklaarde het Internationaal Gerechtshof de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied illegaal en riep het op tot de evacuatie van alle nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.