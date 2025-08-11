Een recent vrijgegeven video weerspreekt de claim van 'zelfverdediging' die een illegale Israëlische kolonist heeft gemaakt in verband met de dood van de Palestijnse filmmaker Odeh Hathalin. Hathalin kreeg internationale bekendheid door zijn werk aan de Oscar-winnende documentaire No Other Land, waarin de gedwongen verdrijving van Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever wordt belicht.

De mensenrechtenorganisatie B’Tselem publiceerde zondag beelden die door Hathalin zelf zijn opgenomen.

Hierop is te zien hoe de illegale Israëlische kolonist Yinon Levi zijn wapen richt en schiet, waarna het beeld abrupt stopt terwijl de 31-jarige filmmaker in elkaar zakt. Het incident vond plaats op 28 juli tijdens een protest tegen de Israëlische bulldozing van land in zijn geboortedorp Umm al-Khair, gelegen in het Masafer Yatta-gebied ten zuiden van Hebron.

Levi werd kort onder huisarrest geplaatst, maar werd op 1 augustus vrijgelaten nadat de Israëlische autoriteiten verklaarden dat er onvoldoende bewijs was om hem te vervolgen en zijn claim van zelfverdediging accepteerden.

Volgens B’Tselem reed de illegale kolonist met een graafmachine het dorp binnen en opende hij het vuur toen bewoners hem probeerden te verdrijven.

Zowel de EU als de VS hebben Levi eerder gesanctioneerd vanwege gewelddadige aanvallen en gedwongen verdrijvingen van Palestijnen.