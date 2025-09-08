De gemeente Amsterdam doet een dringend beroep op het kabinet om ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te laten komen voor medische behandeling in het Amsterdam UMC. Burgemeester Femke Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de hoofdstad het als een humanitaire verplichting ziet om slachtoffers uit het oorlogsgebied op te vangen.
Het Amsterdam UMC heeft zich bereid verklaard patiënten uit Gaza te behandelen. Het ziekenhuis benadrukt dat de situatie in de enclave nijpend is: het grootste deel van de ziekenhuizen ligt in puin, medische zorg is nauwelijks meer beschikbaar en duizenden mensen – vooral kinderen – wachten dringend op behandeling in het buitenland.
Kabinet terughoudend
Het demissionaire kabinet liet vorige maand nog weten geen medische evacuaties naar Nederlandse ziekenhuizen te willen organiseren. In plaats daarvan wil Den Haag hulp bieden in de regio. Een motie in de Tweede Kamer om kinderen met de hoogste medische nood naar Nederland te halen, werd verworpen. Daarmee wijkt Nederland af van landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, die wél Palestijnse kinderen opnemen voor medische zorg.
Samenwerking in binnen- en buitenland
Amsterdam staat niet alleen in haar oproep. In Utrecht sprak de gemeenteraad zich eveneens uit voor opvang, en de hoofdstad heeft contact gezocht met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te peilen of andere steden willen aansluiten. Ook internationaal wordt gekeken naar samenwerking: diverse Duitse steden hebben hun regering al verzocht gewonde kinderen op te nemen en via het stedennetwerk Eurocities vindt overleg plaats over bredere Europese inzet.
Binnen de Amsterdamse raad bestaat brede steun voor de oproep van Halsema, onder meer van PvdA, GroenLinks, D66, Volt, Denk en SP. De VVD is tegen en stelt dat het kabinet terecht inzet op beëindiging van de oorlog in Gaza, niet op opvang in Nederland.
De noodzaak wordt intussen groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 94 procent van de ziekenhuizen in Gaza beschadigd of vernietigd en is de helft volledig buiten gebruik. De Gazaanse autoriteiten melden dat meer dan 13.000 mensen wachten op dringende medische hulp in het buitenland.