De gemeente Amsterdam doet een dringend beroep op het kabinet om ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te laten komen voor medische behandeling in het Amsterdam UMC. Burgemeester Femke Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de hoofdstad het als een humanitaire verplichting ziet om slachtoffers uit het oorlogsgebied op te vangen.

Het Amsterdam UMC heeft zich bereid verklaard patiënten uit Gaza te behandelen. Het ziekenhuis benadrukt dat de situatie in de enclave nijpend is: het grootste deel van de ziekenhuizen ligt in puin, medische zorg is nauwelijks meer beschikbaar en duizenden mensen – vooral kinderen – wachten dringend op behandeling in het buitenland.

Kabinet terughoudend

Het demissionaire kabinet liet vorige maand nog weten geen medische evacuaties naar Nederlandse ziekenhuizen te willen organiseren. In plaats daarvan wil Den Haag hulp bieden in de regio. Een motie in de Tweede Kamer om kinderen met de hoogste medische nood naar Nederland te halen, werd verworpen. Daarmee wijkt Nederland af van landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, die wél Palestijnse kinderen opnemen voor medische zorg.