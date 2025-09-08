In Brussel hebben zondag tienduizenden mensen deelgenomen aan de tweede editie van de manifestatie ‘Rode Lijn voor Gaza’. Volgens de politie kwamen zo’n 70.000 mensen opdagen, terwijl de organisatoren spraken van minstens 110.000 deelnemers. Het protest, dat startte aan het Noordstation en eindigde op het Jean Reyplein bij de Europese instellingen, verliep volgens de autoriteiten zonder incidenten.

De betoging werd ondersteund door ongeveer 200 organisaties, waaronder ngo’s 11.11.11 en CNCD-11.11.11, verschillende vakbonden en tal van burgerbewegingen. De deelnemers droegen rood en zwaaiden met rode kaarten, als symbool tegen Israël en tegen de Belgische en Europese politici die volgens hen te weinig doen om de oorlogsmisdaden in Gaza te stoppen.

“Het is een genocide, laten we het zo noemen”

De oproep tot actie weerklonk luid bij de sprekers. De Brusselse studente Eva Waters benadrukte dat ze samen met haar familie aanwezig was “om een stem te geven aan Gaza”. “Het is hallucinant wat daar allemaal gebeurt. Er moeten dringend sancties komen en we mogen het begrip genocide niet langer schuwen. Het is een genocide, laten we het dan ook zo noemen,” zei ze tegen persagentschap Belga.

Ook Waldo Swart, docent en lid van het collectief Teachers for Palestine, onderstreepte het belang van bewustmaking. “Mensen weten nog niet voldoende over het koloniale project van Israël. We moeten ook in scholen aandacht blijven schenken aan Palestina.”

Bekende gezichten sluiten zich aan

Onder de betogers bevonden zich ook publieke figuren. Auteur Tom Lanoye noemde het federale compromis over Gaza “een lapmiddel, het minimum minimorum dat beslist kon worden”. Radio- en televisiepresentator Otto-Jan Ham zei dat hij deelnam “om mezelf niet alleen te voelen”. Volgens hem is het vooral “een morele plicht te hopen dat dit protest iets in beweging kan zetten”.