Elk jaar stelt het Concertgebouw aan het Museumplein de zaal ter beschikking voor de Chanoeka-viering van de joodse gemeenschap. Shai Abramson is de hoofdcantor van het evenement die georganiseerd wordt in samenwerking met het Maestro Jules Orchestra.
Shai bleef na zijn vertrek uit dienst in 2017 als luitenant-kolonel bij het IDF als hoofdcantor. In een biografie op zijn persoonlijke website beweert hij Israël zowel nationaal als internationaal te vertegenwoordigen.
Het Concertgebouw, verrast door het feit dat Abramson dit jaar optreedt, heeft een verklaring uitgegeven. Hierin staat dat de inhoud van het evenement door de stichting wordt opgevuld, maar bij het zien van de programmering van dit jaar is er onmiddellijk een beroep gedaan op de stichting.
De organisatie maakte duidelijk dat het wel “de joodse gemeenschap en de viering van Chanoeka volledig ondersteunt”.
Stichting vermeid graag commotie
“Verbaasd” door de opmerking van het Concertgebouw, zei Chanukah Concert tegen persbureau ANP dat dit “onnodige commotie” zou veroorzaken. Het Concertgebouw had maandag al om wijzigingen in de programma gevraagd, aldus de stichting.
Volgens Chanukah Concert werd tijdens die bijeenkomst duidelijk gemaakt dat het “geen noodzaak zag om het programma aan te passen”. Abramson werkt slechts onregelmatig voor het IDF, legde de stichting uit.
Reacties op evenementen
Eerdere optredens van Israëlische artiesten hebben wereldwijd reactie opgewaakt. Afgelopen maart werd het optreden van de Joodse muzikant Lenny Kuhr, wiens kinderen dienstplichtig zijn aan Israël, in Waalwijk onderbroken.
Het concert werd afgelast omdat Het Concertgebouw “de veiligheid van ons personeel, bezoekers en musici wil waarborgen”, aldus de verklaring die destijds werd afgegeven. Later ging deze evenement gewoon door.
Volgens het Concertgebouw zijn er momenteel gesprekken gaande met de stichting Chanukah Concert.