Elk jaar stelt het Concertgebouw aan het Museumplein de zaal ter beschikking voor de Chanoeka-viering van de joodse gemeenschap. Shai Abramson is de hoofdcantor van het evenement die georganiseerd wordt in samenwerking met het Maestro Jules Orchestra.

Shai bleef na zijn vertrek uit dienst in 2017 als luitenant-kolonel bij het IDF als hoofdcantor. In een biografie op zijn persoonlijke website beweert hij Israël zowel nationaal als internationaal te vertegenwoordigen.

Het Concertgebouw, verrast door het feit dat Abramson dit jaar optreedt, heeft een verklaring uitgegeven. Hierin staat dat de inhoud van het evenement door de stichting wordt opgevuld, maar bij het zien van de programmering van dit jaar is er onmiddellijk een beroep gedaan op de stichting.

De organisatie maakte duidelijk dat het wel “de joodse gemeenschap en de viering van Chanoeka volledig ondersteunt”.

Stichting vermeid graag commotie