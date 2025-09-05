Paus Leo XIV heeft donderdag de Israëlische president Isaac Herzog ontvangen in het Vaticaan. Tijdens de ontmoeting sprak de paus uitvoerig over de oorlog in Gaza en drong hij aan op een snelle hervatting van vredesonderhandelingen. Volgens een ongebruikelijk lange verklaring van de Heilige Stoel lag de nadruk op het bereiken van een permanent staakt-het-vuren, de vrijlating van alle gijzelaars en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp.

De paus benadrukte dat enkel een tweestatenoplossing – een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël – uitzicht biedt op een duurzame vrede en een toekomst voor beide volkeren. Ook werd verwezen naar de situatie op de Westelijke Jordaanoever en het “belangrijke vraagstuk” van Jeruzalem. Daarnaast werd gesproken over de rol van christelijke gemeenschappen in de regio, onder meer op het vlak van onderwijs en sociale samenhang.

President Herzog bedankte de paus na afloop via sociale media voor “het warme welkom in het Vaticaan”. Hij onderstreepte dat religieuze leiders samen moeten oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van gijzelaars als eerste stap naar een betere toekomst voor de regio.