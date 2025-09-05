Paus Leo XIV heeft donderdag de Israëlische president Isaac Herzog ontvangen in het Vaticaan. Tijdens de ontmoeting sprak de paus uitvoerig over de oorlog in Gaza en drong hij aan op een snelle hervatting van vredesonderhandelingen. Volgens een ongebruikelijk lange verklaring van de Heilige Stoel lag de nadruk op het bereiken van een permanent staakt-het-vuren, de vrijlating van alle gijzelaars en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp.
De paus benadrukte dat enkel een tweestatenoplossing – een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël – uitzicht biedt op een duurzame vrede en een toekomst voor beide volkeren. Ook werd verwezen naar de situatie op de Westelijke Jordaanoever en het “belangrijke vraagstuk” van Jeruzalem. Daarnaast werd gesproken over de rol van christelijke gemeenschappen in de regio, onder meer op het vlak van onderwijs en sociale samenhang.
President Herzog bedankte de paus na afloop via sociale media voor “het warme welkom in het Vaticaan”. Hij onderstreepte dat religieuze leiders samen moeten oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van gijzelaars als eerste stap naar een betere toekomst voor de regio.
Herzog sprak na zijn audiëntie ook met kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan, en met aartsbisschop Paul Gallagher, verantwoordelijk voor de relaties met staten. Volgens ingewijden lag de nadruk daarbij eveneens op het garanderen van een leefbare toekomst voor het Palestijnse volk.
De ontmoeting tussen de paus en Herzog kwam er na enkele dagen van verwarring over wie het initiatief tot het gesprek had genomen. Uiteindelijk bevestigde de Heilige Stoel dat het gebruikelijk is dat het Vaticaan ingaat op verzoeken van staatshoofden, en niet zelf uitnodigingen verstuurt.
De nieuwe paus, die in mei verkozen werd na het overlijden van Franciscus, heeft de voorbije maanden zijn oproepen voor een einde aan het geweld in Gaza opgedreven. De oorlog, die sinds oktober 2023 aanhoudt, heeft volgens internationale bronnen al meer dan 63.000 levens geëist, het grootste deel burgers. Grote delen van de Gazastrook zijn verwoest en volgens waarnemers heerst er in sommige gebieden hongersnood.