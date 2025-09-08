OORLOG IN GAZA
Spaanse premier onthult negen maatregelen om 'genocide in Gaza' te stoppen
"Wat Israël doet, is niet zichzelf verdedigen, het is een weerloos bevolking uitroeien," zegt Pedro Sanchez.
Madrid verbiedt schepen die brandstof naar Israëlische troepen vervoeren ook de toegang tot Spaanse havens. / Foto: AA
De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde maandag negen nieuwe maatregelen aan om de "genocide in Gaza" te stoppen.

"Wat Israël doet is geen zelfverdediging, het is het uitroeien van een weerloze bevolking," zei Sánchez in een televisietoespraak.

Hij verklaarde dat hoewel Spanje sinds 2023 de facto een exportverbod op wapens naar Israël toepast, de regering nu dringend wetgeving zal invoeren om een "permanent" verbod te realiseren.

Madrid zal ook schepen die brandstof vervoeren naar Israëlische troepen verbieden Spaanse havens te gebruiken. Vliegtuigen die defensiemateriaal vervoeren, zullen worden geweerd uit het Spaanse luchtruim.

Sánchez voegde eraan toe dat personen die "direct betrokken zijn bij de genocide, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in Gaza" de toegang tot Spanje zal worden ontzegd.

We weten dat deze maatregelen niet voldoende zullen zijn om een einde te maken aan de oorlogsmisdaden, maar we hopen dat ze druk uitoefenen op premier Benjamin Netanyahu en het lijden van het Palestijnse volk verlichten.

Pedro Sanchez, premier van Spanje

Andere maatregelen omvatten een verbod op de import van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever en Gaza, het beperken van Spaanse consulaire diensten tot het absolute minimum voor Spaanse burgers die in de bezette gebieden wonen, en het vergroten van de Spaanse aanwezigheid in Rafah met extra troepen en nieuwe gezamenlijke projecten met de Palestijnse Autoriteit om voedsel en medicijnen te leveren.

Spanje zal ook zijn bijdrage aan het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) verhogen met €10 miljoen en €150 miljoen extra humanitaire hulp toezeggen voor Gaza in 2026.

"We weten dat deze maatregelen niet voldoende zullen zijn om een einde te maken aan de oorlogsmisdaden, maar we hopen dat ze druk uitoefenen op premier Benjamin Netanyahu en het lijden van het Palestijnse volk verlichten," zei Sánchez. "Spanje alleen kan de oorlog niet stoppen, maar dat betekent niet dat we het niet kunnen proberen."

