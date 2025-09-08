De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde maandag negen nieuwe maatregelen aan om de "genocide in Gaza" te stoppen.

"Wat Israël doet is geen zelfverdediging, het is het uitroeien van een weerloze bevolking," zei Sánchez in een televisietoespraak.

Hij verklaarde dat hoewel Spanje sinds 2023 de facto een exportverbod op wapens naar Israël toepast, de regering nu dringend wetgeving zal invoeren om een "permanent" verbod te realiseren.

Madrid zal ook schepen die brandstof vervoeren naar Israëlische troepen verbieden Spaanse havens te gebruiken. Vliegtuigen die defensiemateriaal vervoeren, zullen worden geweerd uit het Spaanse luchtruim.

Sánchez voegde eraan toe dat personen die "direct betrokken zijn bij de genocide, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in Gaza" de toegang tot Spanje zal worden ontzegd.