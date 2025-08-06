Voorafgaand aan de stemming over de sancties tegen Israël, heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteld om meer druk op Israël uit te oefenen, waaronder een gedeeltelijke opschorting van de Israëlische deelname aan het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Het standpunt van België was een knelpunt binnen de regering-De Wever en de lidstaten moeten nog steeds hun goedkeuring geven.

Prévot beweert dat dit de eerste Europese veroordeling tegen Israël zou zijn en dat dit een dramatische verschuiving in de betrekkingen tussen de EU en Israël betekent. Maar hij gelooft ook dat er meer zullen volgen.

Prévot noemt schendingen van artikel 2 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël door de Israëlische regering als rechtvaardiging voor de opschorting. Volgens deze overeenkomst moet de samenwerking tussen de EU en Israël gepaard gaan met naleving van democratische waarden en mensenrechten.