Voorafgaand aan de stemming over de sancties tegen Israël, heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteld om meer druk op Israël uit te oefenen, waaronder een gedeeltelijke opschorting van de Israëlische deelname aan het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Het standpunt van België was een knelpunt binnen de regering-De Wever en de lidstaten moeten nog steeds hun goedkeuring geven.
Prévot beweert dat dit de eerste Europese veroordeling tegen Israël zou zijn en dat dit een dramatische verschuiving in de betrekkingen tussen de EU en Israël betekent. Maar hij gelooft ook dat er meer zullen volgen.
Prévot noemt schendingen van artikel 2 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël door de Israëlische regering als rechtvaardiging voor de opschorting. Volgens deze overeenkomst moet de samenwerking tussen de EU en Israël gepaard gaan met naleving van democratische waarden en mensenrechten.
Met andere woorden, het harde optreden van Israël in Gaza is een schending van de mensenrechten. De hele samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Israël komt door de voorgestelde maatregel niet in gevaar, maar heeft uitsluitend betrekking op de deelname van Israël aan een programma dat kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups helpt bij het ontwikkelen van baanbrekende uitvindingen en geavanceerde technologie die voor twee doeleinden kan worden gebruikt, onder meer op gevoelige gebieden zoals kunstmatige intelligentie, drones en cyberveiligheid.
Internationale consignaties en lopende projecten blijven onaangetast.
Als deze wetgeving op Europees niveau wordt goedgekeurd, zou Israël geen toegang meer hebben tot bijna een half miljard dollar aan subsidies en investeringssteun die nog steeds beschikbaar zijn voor dit initiatief. Ondanks de steun van België is deze Europese goedkeuring nog lang niet zeker.
Het idee wordt nog steeds overwogen door de Europese lidstaten in de Raad van de Europese Unie. Het voorstel zal alleen op de agenda staan voor de vergadering van 13 augustus van de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU als het de vereiste meerderheid van de lidstaten krijgt. Duitsland en Italië, twee belangrijke leden, zijn hiertegen.