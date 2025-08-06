Eerder zijn er in Gaza mensen gewond geraakt en omgekomen. “De operatie is inderdaad niet zonder risico's”, zegt de commandant. “Daarom houden we rekening met het weer, maar ook met de locatie en de manier van droppen. Hoe lager we vliegen, hoe nauwkeuriger we de lading kunnen plaatsen.”

Naast Nederland voeren ook andere landen voedseldroppings uit boven Gaza, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Onder leiding van Jordanië stemmen de landen onderling af waar de droppings plaatsvinden.

De exacte locatie binnen deze dropzones is nog niet bekend. Die is afhankelijk van factoren zoals de weersomstandigheden. “Alle pakketten worden met een parachute uit het vliegtuig gelanceerd. Die heeft geen stuurinrichting, dus we moeten rekening houden met de wind.”