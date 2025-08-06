OORLOG IN GAZA
Nederlandse vliegtuig klaargemaakt voor luchtdroppings boven Gaza
Zestien pallets met een gewicht van elk een ton zullen dagelijks worden gedropt, zegt een detachementcommandant. De pakketten bevatten hoofdzakelijk water en voedsel, zoals rijst, meel en babyvoeding. Sommige pakketten bevatten medische benodigdheden
Luchtdroppings in Gaza worden gezien als riskante methoden. / Foto: AP
18 uur geleden

Het C-130-vliegtuig begint vrijdag met het droppen van hulpgoederen boven de Gazastrook. Het militaire transportvliegtuig vertrok rond 9.00 uur vanaf Eindhoven Airport. De laatste materialen werden vlak voor vertrek naar Jordanië ingeladen. “Ze zullen rekening houden met wat de bevolking het meest nodig heeft”, zegt een detachementscommandant die woensdag mee zal vliegen.

Internationale organisaties hebben kritiek geuit op de luchtdroppings vanwege het gevaarlijke karakter ervan.

Eerder zijn er in Gaza mensen gewond geraakt en omgekomen. “De operatie is inderdaad niet zonder risico's”, zegt de commandant. “Daarom houden we rekening met het weer, maar ook met de locatie en de manier van droppen. Hoe lager we vliegen, hoe nauwkeuriger we de lading kunnen plaatsen.”

Naast Nederland voeren ook andere landen voedseldroppings uit boven Gaza, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Onder leiding van Jordanië stemmen de landen onderling af waar de droppings plaatsvinden.

De exacte locatie binnen deze dropzones is nog niet bekend. Die is afhankelijk van factoren zoals de weersomstandigheden. “Alle pakketten worden met een parachute uit het vliegtuig gelanceerd. Die heeft geen stuurinrichting, dus we moeten rekening houden met de wind.”

